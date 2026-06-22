انت تقدر .. هكذا احتفلت كريمة عوض بفوز منتخب مصر المونديالي على الهواء

هنأت الإعلامية كريمة عوض منتخب مصر وجماهيره بفوزه الساحق على نيوزيلندا بثلاثية في كأس العالم، مؤكدة أن الرسالة الأهم اليوم هي "إنك تقدر"، موضحة أنه إذا امتلكت حلماً يمكنك الوصول إليه، سواء أردت أن تكون نجماً أو وزيراً أو أن تسعد ملايين المصريين والعرب حول العالم.

وأشادت كريمة عوض خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، على شاشة "القاهرة والناس"، بالأداء المبهر للأبطال الذين استحقوا سهر الجماهير حتى الساعة الرابعة فجراً لمتابعة مباراتهم أمام نيوزيلندا، والتي انتهت بأول فوز لمصر في تاريخ كأس العالم بنتيجة 3-1.

وأشارت كريمة عوض إلى أن هذا النجاح بدأ عندما قطع اللاعبون وعداً في الإعلانات أمام عائلاتهم والمواطنين بأنهم "مكملين ومطولين" في البطولة، رغم تشكيك البعض في البداية، معبرة عن تفاؤلها الكبير بالمباراة القادمة يوم السبت، موجهة التهنئة لقادة المنتخب وللاعبين على أدائهم المبهر، مشيدة بأداء زيكو وصلاح وتريزيجية.