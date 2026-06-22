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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

من انخفاض لآخر | تراجع جديد في أسعار الذهب.. تفاصيل

الذهب
الذهب
عادل نصار

حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض تعيشها أسعار الذهب في مصر خلال الفترة الأخيرة؛ الأمر الذي دفع البعض للاهتمام بمعرفة تطورات وآخر تحديثات الأسعار للمعدن النفيس، وخاصة بعد أن وضع البعض استثمارات في الذهب. 

استمرار خفض أسعار الفائدة عالمياً

سجل جرام الذهب عيار 18 سعر 5100 جنيه، ويتحرك الذهب في نطاق عرضي، وتشير التوقعات إلى ارتفاع أسعار الذهب فى 2026 إلى 6000 دولار للأوقية؛ نتيجة التوترات الجيوسياسية والحرب التجارية، إلى جانب استمرار خفض أسعار الفائدة عالمياً.

أسعار الذهب اليوم الإثنين 22 يونيو في مصر


- سعر الذهب عيار 24: 6800 جنيه.
- سعر الذهب عيار 21: 5950 جنيهًا.
- سعر الذهب عيار 18: 5100 جنيه.
- سعر الجنيه الذهب: 47600 جنيه.

الذهب

ويشهد السوق العالمي تحركات محدودة في سعر الأونصة عالميا وسط حالة ترقب في الأسواق العالمية مع استمرار التوترات العسكرية في المنطقة وزيادة الإقبال على الأصول الآمنة، وهو ما يخلق موجات صعود وهبوط سريعة في التداولات.

ما هي مواصفات سبيكة الذهب؟

تُصنع سبائك الذهب من الذهب عيار 24 بنسبة نقاء تصل إلى 999.9 في الألف، وتتوفر بأوزان مختلفة تبدأ من جرام واحد وتصل إلى كيلو جرام، وتعد الخيار الأكثر شيوعًا للراغبين في الاستثمار والاحتفاظ بالذهب لفترات طويلة.

هل الوقت مناسب لشراء السبائك؟

يرى متعاملون في سوق الذهب أن تراجع الأسعار يفتح المجال أمام الراغبين في الشراء التدريجي، خاصة مع استمرار حالة التذبذب في الأسواق العالمية، والتي تنعكس بشكل مباشر على أسعار الذهب محليًا.

ويظل الذهب أحد أبرز الملاذات الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون في أوقات عدم اليقين الاقتصادي، ما يجعل متابعة حركة الأسعار أمرًا ضروريًا قبل اتخاذ قرار الشراء أو البيع.

الانخفاضات الأخيرة في أسعار الذهب لا يمكن اعتبارها انهيارًا

أكد هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الانخفاضات الأخيرة في أسعار الذهب لا يمكن اعتبارها انهيارًا، بل هي تغيرات طبيعية تتأثر بالأوضاع الاقتصادية والسياسية العالمية.

وأضاف، خلال مداخلته مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن"، أن الانخفاض الحالي يقابل الزيادة التي حدثت في بداية 2026، والذهب لم يرجع لأقل من ذلك، وما زال أمامنا 6 أشهر من العام.

وأشار إلى أن الذهب مر بمراحل متكررة من الارتفاع والانخفاض، حيث يشهد صعودًا قويًا يعقبه تراجع 20-30% ثم يعود للصعود ويتجاوز المستويات السابقة.

ولفت رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن "الذهب يظل من أهم الأصول التي تحفظ القيمة على المدى الطويل، ولا يجب النظر للتغيرات اليومية".

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