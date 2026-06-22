خرم دستجير خان: إسلام آباد تسعى إلى الدفع نحو سلام دائم في المنطقة

قال خرم دستجير خان وزير الخارجية الباكستاني الأسبق، إنّ إسلام آباد ستستقبل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بترحيب كبير خلال زيارته المرتقبة إلى باكستان، موضحاً أن لهذه الزيارة أهمية خاصة لعدة أسباب، في مقدمتها الحفاظ على الزخم الذي بدأ في طهران خلال الفترة الماضية، واستكمال الجهود السياسية والدبلوماسية الجارية على مستوى المنطقة.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ باكستان تسعى ليس فقط إلى الدفع نحو تحقيق سلام دائم، بل أيضاً إلى الوصول إلى حلول اقتصادية من شأنها دعم الاستقرار الإقليمي، مشيراً إلى أن من بين القضايا المطروحة أهمية فتح مضيق هرمز وضمان بقائه مفتوحاً أمام حركة السفن التجارية، لما يمثله ذلك من أهمية كبيرة للتجارة الدولية والاقتصاد الإقليمي.

وأوضح وزير الخارجية الباكستاني الأسبق أن هناك كذلك عدداً من الجوانب الاقتصادية التي ستتم مناقشتها خلال الزيارة في باكستان، لافتاً إلى أن جزءاً من الحوار سيركز على الكيفية التي يمكن من خلالها لإسلام آباد أن تقود الجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم، ليس فقط بين إيران والولايات المتحدة الأميركية، وإنما أيضاً على الجبهة اللبنانية.

وأكد خرم دستجير خان أن الزيارة المرتقبة للرئيس الإيراني تمثل فرصة لتعزيز المسارات السياسية والاقتصادية، ومواصلة الحوار بشأن القضايا الإقليمية المهمة، في إطار سعي باكستان إلى الإسهام في دعم الاستقرار وترسيخ فرص السلام في المنطقة.

