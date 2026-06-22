ناقد رياضي: لاعبو منتخب مصر أظهروا روحا قتالية في لقاء نيوزيلندا

أبدى الناقد الرياضي سامح السيد إعجابه الكبير بفوز المنتخب المصري الأول لكرة القدم على نيوزيلندا، معتبرًا إياه عودة قوية ووصفه بـ“الريمونتادا التاريخية” التي تعكس تطور أداء الفريق في المونديال.

وقال سامح السيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي أم سي”، إن الانتصار لم يكن عاديًا، بل دليل على قوة المنتخب وتصدره للمجموعة عن جدارة، مشيدًا بالروح القتالية التي ظهر بها اللاعبون وباختيارات الجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

وأشاد بأداء عدد من اللاعبين، أبرزهم محمد صلاح وزيكو وتريزيجيه، مؤكدًا أنهم كانوا عناصر حاسمة في تحقيق الفوز.

حسم التأهل في صدارة المجموعة

وأشار إلى أن مواجهة إيران المقبلة ستكون اختبارًا صعبًا، لكنها مهمة لحسم التأهل في صدارة المجموعة.