رسالة شكر.. تفاصيل منشور من إيران في غرفة ملابس كأس العالم 2026

تركت إيران رسالة في غرفة الملابس الخاصة بها في ملعب (سو.في)، أمس الأحد، شكرت فيها مدينة لوس أنجلوس على ‌حسن ضيافتها خلال كأس العالم لكرة القدم، مؤكدة أنها تغادر بكرامة؛ بعد أن حافظت على آمالها في بلوغ أدوار خروج المغلوب عقب تعادلها سلبيا مع بلجيكا.

واستضافت لوس أنجلوس مباراتي إيران في المجموعة السابعة حتى الآن، قبل أن يعود المنتخب إلى ⁠مقره في تيخوانا بالمكسيك بين المباراتين.

وقضت إيران فترة البطولة في تيخوانا، وانتقلت إلى الولايات المتحدة لخوض مبارياتها بسبب القيود المفروضة على إقامتها في البلاد، في حين تم حظر دخول العديد من أعضاء الجهاز الفني والمسؤولين الإيرانيين.

وصرح مسؤولون أمريكيون بأن ترتيبات سفر الفريق ستظل قيد التقييم، في حين استمرت المناقشات حول تخفيف بعض القيود.

وجاء في المذكرة المكتوبة بخط اليد، التي ‌نشرها ⁠الاتحاد الإيراني لكرة القدم "من بلاد فارس القديمة التي يعود تاريخها لآلاف السنين إلى إيران المتحضرة اليوم، تظل روح إيران حية وثابتة".

وأضاف: "شكرا يا لوس أنجلوس على حسن ضيافتك، جئنا إلى لوس أنجلوس بفخر، وتنافسنا ⁠بشرف، ونغادر بكرامة".

كما شكرت الرسالة، المشجعين الإيرانيين الذين بذلوا "قصارى جهدهم" من أجل الفريق خلال المباراتين، واختتمت بدعوة إلى السلام والاحترام والصداقة بين ⁠جميع الدول.

وانتقد أمير قالينوي، مدرب إيران، القيود المفروضة على سفر الفريق، قائلا إن الفريق واجه تحديات لم يضطر أي ⁠فريق آخر إلى تحملها.

إيران ضد مصر

ويخوض منتخب إيران، الذي تعادل 2-2 مع نيوزيلندا في مباراته الافتتاحية على ملعب (سو.في)، مباراته الأخيرة في دور المجموعات ضد مصر، في سياتل، فجر السبت المقبل.