قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل حلقة عزيز الشافعي مع صاحبة السعادة قبل عرضها | صور
1700 جنيه.. سعر الذهب يواصل الهبوط وعيار 21 يسجل خسارة كبيرة من القمة
الحجز غدا | 4543 قطعة .. خريطة فرص الحصول على أرض في بيت الوطن 11
عبد اللطيف يتفقد مشروعات تعليمية جديدة بسوهاج|مدرسة لتكنولوجيا المياه وأخرى للمتفوقين بأخميم
محمد إمام لـ صدى البلد : تعرضنا لإصابات أثناء تصوير صقر وكناريا
طفله ابتلع قطعة حشيش بسببه .. الحبس 3 سنوات لعامل في الجيزة
20 يوليو الحكم على المتهم بسب وقذف عمر كمال
بقيمة 8 قروش.. هبوط سعر الدولار في مصر ختام اليوم
من قلب مدرسة الروافع.. وزير التعليم يستمع للمعلمين ويؤكد: الانضباط أساس تطوير المنظومة التعليمية
العواصف الرعدية تهدد مباراة فرنسا والعراق في كأس العالم
عرفت إنه اتجوز عليها.. سيدة تتخلص من زوجها بمساعدة عشيقها بأسيوط والنهاية العادلة| القصة الكاملة
أبو العينين: ⁠يجب تبني فكر تسويقي احترافي حديث للترويج لمصر عالمياً
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

منتخب إيران يترك رسالة في لوس أنجلوس.. ماذا قال فيها للأمريكيين؟

الرسالة الإيرانية
الرسالة الإيرانية
محمد على

عقب تعادله السلبي مع بلجيكا، وجّه المنتخب الإيراني لكرة القدم رسالة شكر إلى مدينة لوس أنجلوس، التي استضافت مبارياته في كأس العالم.

 جاء ذلك عقب تعادله السلبي مع بلجيكا يوم الأحد، وهي النتيجة التي أبقت حظوظه في التأهل إلى الأدوار التالية قائمة.

ونشر الاتحاد الإيراني للعبة على تطبيق "تيليجرام" صورة للرسالة، التي دوّنها اللاعبون بخط اليد داخل غرفة الملابس، وجاء فيها: "من بلاد فارس العريقة، التي يمتد تاريخها لآلاف السنين، إلى إيران المتحضرة في يومنا هذا، تظل روح إيران حيّةً راسخة لا تموت".

وأضافت الرسالة: "قدمنا إلى لوس أنجلوس مفعمين بالفخر، وخضنا منافساتنا بشرف، ونغادرها اليوم بكرامة.. شكراً لكِ يا لوس أنجلوس على كرم ضيافتكِ وحسن وفادتكِ". 

وتضمّنت المذكرة شكراً خاصاً للجماهير الإيرانية، ودعت إلى نشر قيم "السلام والاحترام والصداقة" بين جميع الأمم.

واستضافت لوس أنجلوس أول مباراتين لإيران في البطولة، على أن يلتقي الفريق في لقائه المقبل مع منتخب مصر في مدينة سياتل.

وبسبب  قيود السفر المفروضة على  الفريق الإيراني بسبب الحرب مع أمريكا، أُجبر على اتخاذ مدينة تيخوانا المكسيكية مقراً له طوال البطولة، وكان يتنقل إلى المدن الأمريكية لخوض المباريات، وهو ما أثار استياء الطاقم الفني واللاعبين على حد سواء.

محمد باقر قاليباف

في غضون ذلك، نشر رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، صورةً لتصدي حارس مرمى منتخب بلاده لكرة خطيرة خلال مباراة بلجيكا، وشبّه هذا التصدي بطريقة دفاع الإيرانيين عن وطنهم، وعلّق على الصورة في منصة "إكس" قائلاً: "هكذا نحمي أرضنا".

عباس عراقجي

من جهته، شارك وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الصورة ذاتها، وكتب: "من ملعب كرة القدم إلى طاولة المفاوضات، ثم إلى ميدان المعركة، كل خطوة نخطوها كإيرانيين إنما هي جزء من نضال أكبر، ألا وهو الدفاع عن شرف وكرامة شعبنا العزيز".

 ولم يكتفِ عراقجي بنشر الصورة، بل أضاف إليها صوراً لضحايا الهجوم على مدرسة ميناب للفتيات، وجعلهنَّ كأنهنَّ ملائكة تحرس المرمى الإيراني، في لفتة رمزية حملت أبعاداً وطنية وسياسية.

عراقجي وقاليباف المنتخب الإيراني رسالة لوس أنجلوس بلجيكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى دور الـ32؟.. جميع السيناريوهات قبل مواجهة إيران

منتخب مصر

بعد ثلاثية نيوزيلندا.. تعرف على منافسي مصر المحتملين في دور الـ32

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر بالتعاملات الصباحية اليوم الإثنين

محافظ البحيرة

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة لعام 2025-2026

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وإيران في كأس العالم 2026 بعد الفوز على نيوزيلندا

إبراهيم حسن

لأسباب أمنية.. إبراهيم حسن يكشف سبب عودة المنتخب إلى سبوكين قبل لقاء إيران

طارق حامد

مفاجأة لجماهير الزمالك بشأن طارق حامد

حمدي فتحي

بشير التابعي: الأهلي سيكون كالأسد الموسم المقبل

ترشيحاتنا

استدعاء 1169 سيارة لوسيد إير بيور لهذا السبب

استدعاء 1169 سيارة لوسيد إير بيور لهذا السبب ؟

هاتف OnePlus 15s

رسميًا.. سعر ومواصفات OnePlus 13T المدمج بقدراته التي تفوق هواتف رائدة

بروتون ساجا موديل 2027

مواصفات بروتون ساجا أرخص سيدان في 2027

بالصور

تفاصيل حلقة عزيز الشافعي مع صاحبة السعادة قبل عرضها | صور

صاحبة السعادة
صاحبة السعادة
صاحبة السعادة

عصير صيفى منعش من الأناناس و المانجو و البرتقال

عصير صيفى منعش من الاناناس و المانجو و البرتقال.
عصير صيفى منعش من الاناناس و المانجو و البرتقال.
عصير صيفى منعش من الاناناس و المانجو و البرتقال.

محافظ الشرقية يتفقد مشروع صرف صحي أولاد سيف – الروضة بمركز بلبيس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ماسك لبان الدكر والنشا لشد البشرة

ماسك لبان الدكر والنشا.
ماسك لبان الدكر والنشا.
ماسك لبان الدكر والنشا.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

د. جمال القليوبي

الاتفاق الأمريكي الإيراني يخلق أزمة بين إسرائيل وأمريكا !!

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الحب أم الأمان.. عن ماذا تبحث المرأة ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان .. "الحلقة الأضعف" في مفاوضات إيران!

المزيد