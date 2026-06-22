يشبه هجوم 7 أكتوبر.. "الشاباك" يحذر من عملية برية تستهدف إيلات

أفادت مصادر أمنية بأن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"دافيد زيني، حذر من هجوما واسع النطاق مشابها لهجوم السابع من أكتوبر 2023 قد يحدث في مدينة إيلات.

و ذكرت صحيفة هآرتس بأن زيني وجه كبار المسؤولين في الجهاز بوضع سيناريو الهجوم المحتمل على المدينة السياحية الجنوبية في صدارة أولوياتهم، معتبرا أن إيلات تشكل نقطة ضعف أمنية استراتيجية، وذلك بسبب موقعها الجغرافي المنعزل نسبيا عن باقي أنحاء إسرائيل.

ووفقا للمصادر الأمنية، حذر رئيس الشاباك خلال النقاشات الداخلية من احتمال حدوث غزو بري للمدينة عبر حدودها البرية، وخصوصا من جهة الحدود الأردنية، وأشار أيضا إلى إمكانية تعرضها لهجوم عبر حدودها البحرية.

وقد قام زيني بتوجيه وحدات الاستخبارات في الشاباك نحو التركيز على هذا السيناريو وجمع المعلومات الاستخباراتية اللازمة عنه. ومع ذلك، أعربت جهات في المؤسسة الأمنية عن شكوكها حول درجة أهمية هذا السيناريو، وكذلك حول وجود معلومات استخباراتية فعلية تثبت وجود تخطيط لمثل هذا الهجوم.

ويقدر زيني، وفقا للمصادر، أن "أي هجوم على إيلات سيبدأ بغزو بري منسق ومعد بعناية، ويعتقد أنه من المحتمل أن تشارك في تنفيذه عدة منظمات إرهابية، بما في ذلك جماعة الحوثي اليمنية".