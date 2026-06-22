بعد 18 ساعة من المفاوضات المكثفة.. الوفد الإيراني يغادر سويسرا عائدًا إلى طهران

غادر الوفد الإيراني المشارك في المحادثات مع الولايات المتحدة مقرّ الاجتماع في سويسرا عائدًا إلى طهران بعد 18 ساعة من المفاوضات "المكثفة"، حسبما أفادت وسائل الإعلام الرسمية يوم الاثنين.

وذكرت وكالة أنباء إيرنا الرسمية أن الوفد، برئاسة كبير المفاوضين محمد باقر قاليباف، “غادر المبنى الذي عُقدت فيه المحادثات بعد نحو 18 ساعة من المحادثات والمشاورات المكثفة”.

واتفقت إيران والولايات المتحدة يوم الاثنين على إنشاء خطوط اتصال لإبقاء مضيق هرمز مفتوحًا وإنهاء القتال في لبنان، وفقًا لما ذكره وسطاء، وذلك بعد الجولة الأولى من المحادثات في سويسرا لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وكان الفريقان، بقيادة نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس وقاليباف، قد بدآ المحادثات يوم الأحد، كجزء من فترة تفاوض مدتها شهران، منصوص عليها في اتفاق مبدئي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي.

