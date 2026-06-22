إسرائيل تدرس الإعلان عن انسحاب "رمزي" من جنوب لبنان

زعم مصدر إسرائيلي مطلع، أن الاحتلال الإسرائيلي يدرس الإعلان عن انسحاب "رمزي" من الأراضي المحتلة في جنوب لبنان كجزء من المحادثات المقبلة.

وقال المصدر إن الفكرة نوقشت قبل ثلاثة أيام من المحادثات بين إسرائيل ولبنان المقرر عقدها برعاية إدارة ترامب في واشنطن هذا الأسبوع.

ستشكل عمليات الانسحاب سحب بعض القوات من مناطق صغيرة تقع على ما يسمى بالخط الأصفر، الذي حدد حدود الأراضي التي كان الجيش الإسرائيلي يسيطر عليها بعد وقف إطلاق النار السابق في أبريل.

قال المصدر لشبكة CNN إن إسرائيل تفكر في انسحاب محدود كـ"بادرة" للحكومة اللبنانية، بهدف إعطاء الأولوية للمسار الدبلوماسي وفصل لبنان عن محادثات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

يوم الأحد، نفى وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس انسحاب الجيش الإسرائيلي من قلعة بوفورت، الواقعة على سلسلة تلال شهدت بعضًا من أعنف المعارك في الأيام الأخيرة.

وكان كاتس ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد تعهدا بأن إسرائيل لن تنسحب مما وصفاه بالمنطقة الأمنية في جنوب لبنان.

قام رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي الفريق إيال زامير وقائد القوات المسلحة اللبنانية الجنرال رودولف هيكل بزيارة منفصلة إلى جنوب لبنان يوم الأحد.