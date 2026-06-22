رئيس الوزراء البريطاني يعلن استقالته

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الاثنين استقالته من منصبه، موضحا أنه سيطلب من حزب العمال تحديد جدول زمني مع فتح باب الترشيحات، الشهر المقبل.

و في وقت سابق، عق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على أنباء استقالة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، قائلا إنه "فشل فشلاً ذريعاً" في قضايا الهجرة والطاقة، متمنياً له التوفيق في المستقبل.

ففي منشور له على منصة "تروث سوشيال" كتب ترامب: "سيستقيل كير ستارمر من منصبه كرئيس لوزراء المملكة المتحدة.

لقد فشل فشلا ذريعا في موضوعين بالغي الأهمية: الهجرة والطاقة (فتح حقول نفط بحر الشمال!). أتمنى له التوفيق!".