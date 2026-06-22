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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس الوزراء البريطاني يعلن استقالته

كير ستارمر- رئيس الوزراء البريطاني
كير ستارمر- رئيس الوزراء البريطاني
هاجر رزق

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الاثنين استقالته من منصبه، موضحا أنه سيطلب من حزب العمال تحديد جدول زمني مع فتح باب الترشيحات، الشهر المقبل.

و في وقت سابق، عق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على أنباء استقالة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، قائلا إنه "فشل فشلاً ذريعاً" في قضايا الهجرة والطاقة، متمنياً له التوفيق في المستقبل.

ففي منشور له على منصة "تروث سوشيال" كتب ترامب: "سيستقيل كير ستارمر من منصبه كرئيس لوزراء المملكة المتحدة.

 لقد فشل فشلا ذريعا في موضوعين بالغي الأهمية: الهجرة والطاقة (فتح حقول نفط بحر الشمال!). أتمنى له التوفيق!".

كير ستارمر حزب العمال الترشيحات ترامب المملكة المتحدة

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