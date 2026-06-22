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وضع السدادة في عنق الزجاجة.. وزير الدفاع الألماني يتهم ترامب بإغلاق مضيق هرمز
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وضع السدادة في عنق الزجاجة.. وزير الدفاع الألماني يتهم ترامب بإغلاق مضيق هرمز

وزير الدفاع الألماني
وزير الدفاع الألماني
محمد على

اتهم وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإغلاق مضيق هرمز، داعياً إلى إعادة فتح المضيق.

 قال بيستوريوس في مقابلة مع قناة ARD التليفزيونية: “في نهاية المطاف، تم وضع السدادة في عنق الزجاجة لمضيق هرمز بواسطة دونالد ترامب، وليس بواسطتنا نحن، ولكن لدينا مصلحة في إخراجها مرة أخرى”.

تم إغلاق مضيق هرمز، الممر رئيسي لشحنات النفط والغاز، خلال الأعمال العدائية التي بدأت في 28 فبراير بهجمات أمريكية إسرائيلية على إيران.

وافقت طهران على إعادة فتحه بموجب اتفاق مبدئي وقعه ترامب ونظيره الإيراني مسعود بيزشكيان، وبدأت حركة الشحن البحري في التعافي.

لكن إيران قالت يوم السبت إنها ستغلق الممر المائي الحيوي مرة أخرى بسبب الهجمات الإسرائيلية في لبنان.

وقال بيستوريوس: "إن فتح مضيق هرمز، أو بالأحرى المرور الآمن عبره، يصب في مصلحة أوروبا، وفي مصلحة إمدادات الطاقة لدينا وانتعاشنا الاقتصادي".

وأضاف الوزير أن أي اتفاق لإعادة فتح المضيق سيحتاج إلى دعم إيران وسلطنة عمان.

ونأت برلين بنفسها مراراً عن حملة ترامب ضد إيران، على الرغم من أن المسؤولين لم يوجهوا اللوم إلى الولايات المتحدة في الصراع.

عندما ضغط ترامب على الحلفاء للمساعدة في إعادة فتح أو تأمين مضيق هرمز في أبريل، قال المستشار الألماني فريدريش ميرز إن الحرب "ليست مسألة تخص حلف الناتو".

كما انتقد ميرز وبيستوريوس الولايات المتحدة لعدم استشارة حلفائها قبل بدء الضربات على إيران.

وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس ترامب هرمز إيران وسلطنة عمان

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