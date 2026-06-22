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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

"تصريحات الرئيس السيسي بشأن الأمن العربي والخليجي" و"المحادثات الأمريكية الإيرانية" تتصدران اهتمامات الصحف الكويتية

المحادثات الأمريكية ـ الإيرانية
المحادثات الأمريكية ـ الإيرانية
أ ش أ

استحوذت المحادثات الأمريكية ـ الإيرانية التي عقدت في منتجع "بورغنشتوك" السويسري بمشاركة ممثلين عن أمريكا وإيران، وكذلك تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال استقبال وزراء خارجية المجموعة الرباعية في القاهرة أمس على اهتمامات الصحف الصادرة في الكويت اليوم.

وتحت عنوان "طاولة بورغنشتوك تجمع واشنطن وطهران .. بلا مصافحات"، قالت صحيفة "القبس" الكويتية إن هذه القمة الاستثنائية جاءت لتعيد صياغة معادلات النفوذ في الشرق الأوسط .. مشيرة إلى أن الجولة الأولى من المفاوضات التي ضمت نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، ورئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، بمشاركة الوسيطين الباكستاني والقطري قد استغرقت نحو 80 دقيقة علقت بعدها المحادثات لإجراء مشاورات داخلية.

وأضافت أن نائب الرئيس الأمريكي قال، في مؤتمر صحفي مع رئيسي وزراء قطر وباكستان، إن الولايات المتحدة وإيران أحرزتا بالفعل تقدما خلال المحادثات في سويسرا متوقعا إحراز المزيد من التقدم في الساعات المقبلة.

وفي سياق ذي صلة، نقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقاء مع وزراء خارجية المجموعة الرباعية (مصر والسعودية وتركيا وباكستان) أمس في القاهرة، تأكيده وجوب أن يضمن الاتفاق النهائي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران؛ أمن دول مجلس التعاون الخليجي وجميع الدول العربية وأن يراعي شواغلها ولا سيما احترام سيادتها وسلامة أراضيها.

وأشارت إلى أن الرئيس السيسي شدد على ضرورة استمرار العمل المشترك لتنفيذ مذكرة التفاهم واستكمال المفاوضات بين الجانبين وصولا إلى اتفاق نهائي شامل ومستدام. ودعا إلى الالتزام بمبادئ حسن الجوار وضمان حرية الملاحة والتمسك بتسوية النزاعات بطرق سلمية.

كما أشارت الصحيفة إلى ترحيب الرئيس السيسي بانعقاد الاجتماع الرابع لوزارء خارجية المجموعة الرباعية في القاهرة، مؤكدا أن التطورات الإقليمية الأخيرة أبرزت هذه الدول (مصر والسعودية وتركيا وباكستان) كركائز أساسية للاستقرار والأمن الإقليميين بما يعزز أهمية استمرار هذه الآلية التشاورية وتطويرها لتصبح إطارا مؤسسيا فاعلا قادرا على صياغة حلول شاملة ومستدامة لأزمات المنطقة.

من جانب آخر، نقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن المدير العام بالتكليف للهيئة العام للطيران المدني الكويتي، المهندس دعيج العتيبي، قوله إن الهيئة تواصل العمل لإصلاح الدمار الذي خلفه الهجوم الإيراني على مبنى مطار الكويت الدولي (T1) ومرافقه، موضحا أن الحركة الجوية تشهد تحسنا ملحوظا حيث بلغ عدد الرحلات القادمة والمغادرة 190 رحلة يوميا مع السماح لعدد كبير من شركات الطيران باستئناف تشغيل رحلاتها (عبر مبنى T4 في مطار الكويت). وتوقع زيادة أعداد الرحلات خلال الفترة المقبلة مع الانتهاء من أعمال الصيانة والتأهيل والتجهيزات الخاصة بمبنى الركاب الرئيسي (T1).

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