قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجلس الشيوخ يحيل تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة
الداخلية تضبط قضايا عملة بـ 6 ملايين جنيه
غرق 16 شخصا في انقلاب قارب يقل نازحين بالسودان
وضع السدادة في عنق الزجاجة.. وزير الدفاع الألماني يتهم ترامب بإغلاق مضيق هرمز
أحمد ناجي: مبروك لمصر.. ومصطفى شوبير كلمة السر في انتصار الفراعنة
البانيه بـ190 جنيها.. مفاجأة في أسعار الفراخ والبيض اليوم الأثنين
رئيس النواب مهنئا المنتخب بالفوز في المونديال: أداء بطولي يعكس عزيمة أبناء الوطن
تحرك عاجل لحل أزمة نقص أسرة العناية المركزة بالمستشفيات الحكومية
حدث بياناتك.. القبض على شخصين نصبا على عملاء البنوك
انطلاق الجلسة العامة لـ النواب لاستكمال مناقشة مشروع الموازنة العامة
الإيكونوميست: حالة عدم اليقين بشأن هرمز تقيد حركة مرور السفن
غرفة الأخشاب: ارتفاع الخامات وتكاليف الاستيراد يضغطان على الصناعة ومطالب بتدخل حكومي عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجنيه الإسترليني يتراجع وسط تكهنات باستقالة كير ستارمر وتصاعد الغموض السياسي

ستارمر و آندي بورنهام
ستارمر و آندي بورنهام
أ ش أ

تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي خلال التعاملات الآسيوية اليوم الاثنين، متأثرا بتزايد حالة عدم اليقين السياسي في المملكة المتحدة، وسط تقارير إعلامية تشير إلى احتمال إعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر جدولا زمنيا لمغادرته منصبه، الأمر الذي أثار مخاوف المستثمرين بشأن استقرار المشهد السياسي البريطاني.

وانخفض الجنيه الإسترليني ليتداول قرب مستوى 1.3210 دولار، بعدما أشارت تقارير إلى أن ستارمر يدرس ترتيبات خروجه من رئاسة الحكومة في ظل ضغوط متزايدة داخل حزب العمال.

وتوقع مراقبون، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية، أن يبقى ستارمر في منصبه حتى انعقاد المؤتمر السنوي للحزب نهاية سبتمبر المقبل، بما يتيح المجال لانتقال منظم للقيادة، وسط ترجيحات بأن يكون آندي بورنهام، عمدة مانشستر الكبرى والقيادي البارز في حزب العمال البريطاني، أبرز المرشحين لخلافته.

وزادت التكهنات بشأن مستقبل الحكومة البريطانية بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة "تروث سوشيال"، أشار فيها إلى أن ستارمر سيتنحى عن منصبه، فيما أكد وزير الأعمال البريطاني بيتر كايل أن رئيس الوزراء يراجع حاليا "التحديات السياسية التي يواجهها في هذه المرحلة".

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الضغوط داخل حزب العمال، بعدما أبلغ عدد من الوزراء ستارمر بأن الوقت قد حان للتنحي، ما دفعه إلى بحث ترتيبات خروجه.

وأدت حالة الغموض السياسي إلى زيادة الضغوط البيعية على العملة البريطانية، في وقت يواصل فيه الدولار الأمريكي استقطاب المستثمرين بدعم من توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية.

وفي المقابل، تلقى الدولار دعما إضافيا من الموقف المتشدد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الأخير، مع تأكيد رئيس المجلس كيفن وورش أن استقرار الأسعار سيظل الهدف الرئيسي للسياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

كما تعكس تسعيرات أسواق العقود الآجلة استمرار توقعات المتعاملين بإمكانية رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال الأشهر المقبلة، وهو ما يعزز جاذبية الدولار ويزيد الضغوط على العملات المنافسة، وفي مقدمتها الجنيه الإسترليني.

ويرى محللون أن استمرار الضبابية السياسية في بريطانيا، إلى جانب قوة الدولار المدعومة بتوقعات السياسة النقدية الأمريكية، قد يبقي العملة البريطانية تحت الضغط خلال الفترة المقبلة ما لم تظهر مؤشرات واضحة تعزز ثقة الأسواق في استقرار الأوضاع السياسية بالمملكة المتحدة.

الجنيه الإسترليني الدولار الأمريكي المملكة المتحدة كير ستارمر دونالد ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

قناة مجانية لمشاهدة مباراة منتخب مصر ونيوزيلندا.. اضبط التردد

منتخب مصر

ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى دور الـ32؟.. جميع السيناريوهات قبل مواجهة إيران

تموين

معايير حذف غير المستحقين من بطاقات التموين

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر بالتعاملات الصباحية اليوم الإثنين

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وإيران في كأس العالم 2026 بعد الفوز على نيوزيلندا

إبراهيم حسن

لأسباب أمنية.. إبراهيم حسن يكشف سبب عودة المنتخب إلى سبوكين قبل لقاء إيران

إجازة

الثلاثاء أم الخميس؟.. موعد إجازة ثورة 30 يونيو 2026

ايران وبلجيكا

ترتيب مجموعة مصر بعد تعادل بلجيكا وإيران فى كأس العالم 2026

ترشيحاتنا

أم العالم والدنيا

أم العالم والدنيا .. سائح أيرلندي ينبهر بالتعايش السلمي بمصر

انتقال صلاح إلى تركيا

عقد لـ3 مواسم.. فنربخشة التركي يسعى لضم مو صلاح

استبعاد أفضل حكم في أفريقيا

‫ أمريكا تستبعد ارتان.. أفضل حكم في أفريقيا خارج كأس العالم 2026

بالصور

3 هرمونات قد تكون السبب وراء هشاشة العظام

3 هرمونات قد تكون السبب وراء هشاشة العظام
3 هرمونات قد تكون السبب وراء هشاشة العظام
3 هرمونات قد تكون السبب وراء هشاشة العظام

مكشوف الظهر.. جورى بكر تثير الجدل بجمبسوت لاميه

جورى بكر تثير الجدل بجمبسوت لاميه
جورى بكر تثير الجدل بجمبسوت لاميه
جورى بكر تثير الجدل بجمبسوت لاميه

بعد فوز منتخب مصر على نيوزيلندا.. زوجة إمام عاشور تحتفل معه بـ سيلفى النصر

زوجة إمام عاشور تحتفل معه بـ سيلفى النصر
زوجة إمام عاشور تحتفل معه بـ سيلفى النصر
زوجة إمام عاشور تحتفل معه بـ سيلفى النصر

طريقة عمل الدجاج بالكريمة

طريقة عمل الدجاج بالكريمة.
طريقة عمل الدجاج بالكريمة.
طريقة عمل الدجاج بالكريمة.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

د. جمال القليوبي

الاتفاق الأمريكي الإيراني يخلق أزمة بين إسرائيل وأمريكا !!

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الحب أم الأمان.. عن ماذا تبحث المرأة ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان .. "الحلقة الأضعف" في مفاوضات إيران!

المزيد