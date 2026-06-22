الولايات المتحدة وإيران تتفقان على إنشاء خلية لفض الاشتباك بلبنان

قال وسطاء بعد اختتام المحادثات في سويسرا إن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على إنشاء "خلية لفض النزاعات" تضم لبنان عبر تسهيلات من قطر وباكستان لضمان إنهاء العمليات العسكرية في لبنان.

أضاف الوسطاء في بيان مشترك: "اتفق الطرفان على إنشاء خلية لفض النزاعات، بين الطرفين ولبنان، بتيسير من الوسطاء، لضمان الالتزام بإنهاء العمليات العسكرية في لبنان وفقاً لمذكرة التفاهم".

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لاحقاً إن "الاختبار الحقيقي الأول" سيكون مدى فعالية هذا الجهد.

يمثل العدوان الإسرائيلي في لبنان ، والذي استمر على الرغم من التجديد الأخير لاتفاق وقف إطلاق النار بينهما، عقبة رئيسية أمام توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق سلام نهائي.

أفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن الحملة الإسرائيلية في لبنان أسفرت عن استشهاد أكثر من 4000 شخص منذ 2 مارس.

بالنسبة لطهران، يعد إنهاء الهجمات الإسرائيلية فى لبنان مطلباً أساسياً في المفاوضات.

بالنسبة لإسرائيل، فإن عدم امتلاكها حرية العمل على لبنان أمر مرفوض – واختبار خطير لتحالفها الوثيق مع الولايات المتحدة.

أظهر كل من دونالد ترامب ونائب الرئيس جيه دي فانس نفاد صبر متزايد إزاء الضربات الإسرائيلية في لبنان وعدائها لمذكرة إيران.