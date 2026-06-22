الاحتلال الإسرائيلي يعلن تصفية عنصرين في حماس شمال غزة

أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي اليوم توجيه ضربتين استهدفتا شمال قطاع غزة، وأسفرتا عن استشهاد عنصرين في حركة "حماس".



و أكد الإحتلال في بيان، الأحد، إلى أن العنصرين جرى قتلهما في غارتين منفصلتين شمال قطاع غزة، وهما أحمد منير خليل الظاظا، الذي قال إنه كان ضابط هندسة في كتيبة جباليا الغربية، وحسين الصفدي الذي وصفه بقائد وحدة القناصة في مدينة غزة.

وذكر الإحتلال أن الظاظا كان مسؤولا عن تصنيع العبوات الناسفة وتوزيع الأسلحة، فيما اتهم الصفدي بقيادة هجمات قنص ضد قواته، مضيفا أن الغارتين نُفذتا باستخدام ذخائر دقيقة وتحت مراقبة جوية للحد من الأضرار المدنية، وأكد استمرار عملياته في المنطقة.