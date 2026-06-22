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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

المبعوث الأمريكي: نقدر دور مصر في دعم المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

تلقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اتصالاً هاتفياً من ستيف ويتكوف، المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، وذلك خلال تواجد المبعوث الأمريكي في بيرجنستوك بسويسرا للمشاركة في المفاوضات الأمريكية - الإيرانية.


اطلع المبعوث الأمريكي الوزير عبد العاطي على تطورات المفاوضات الأمريكية-الإيرانية وذلك فى إطار التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين، حيث أكد وزير الخارجية من جانبه على دعم مصر للمسار التفاوضي بعد التوصل لمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وايران، معرباً عن التطلع أن تمثل مذكرة التفاهم نقطة انطلاق نحو تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، وفتح المجال أمام معالجة مختلف القضايا عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية.


من جانبه، أعرب المبعوث الأمريكي عن التقدير للدور الذي تضطلع به مصر، بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين، في دعم المسار التفاوضي وتقريب وجهات النظر، وتم التأكيد فى نهاية الاتصال على مواصلة التعاون والتنسيق بين الجانبين بما يسهم فى دعم الامن والاستقرار بالإقليم.

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