بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني.. عبور أول سفينتين مضيق هرمز

أعلنت وزارة المحيطات في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين، أن سفينتين كوريتين تمكنتا من عبور مضيق هرمز بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني.



وذكرت وكالة "يونهاب" أنه بهذه الخطوة "تعد المرة الأولى التي تنجح فيها سفن كورية جنوبية في العبور من مضيق هرمز بعد الاتفاق".



وقالت وزارة المحيطات والثروة البحرية في بيان "إن السفينتين اللتين تديرهما شركات شحن كورية، كانتا تنتظران في مضيق هرمز، وتبحران بشكل طبيعي".



وبموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران، تعفى السفن التجارية من الرسوم المقررة لعبور المضيق خلال فترة مدتها 60 يوما، وبدأت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية في تلقي طلبات العبور.