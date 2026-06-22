محادثات سويسرا تكشف تفاهمات جديدة.. واشنطن وطهران تبحثان إنهاء الصراع وضمان أمن مضيق هرمز

كشفت محادثات أمريكية إيرانية جرت في سويسرا عن تقدم في عدد من الملفات الحساسة، أبرزها وضع آليات لإنهاء الصراع وضمان استمرار حركة الملاحة في مضيق هرمز، وفق ما أفاد به دبلوماسي أمريكي مشارك في المفاوضات.

وقال الدبلوماسي، في تصريحات لوكالة "رويترز"، إن الاجتماعات تناولت توضيح الرسائل المتضاربة الصادرة من الجانب الإيراني بشأن وضع المضيق، إلى جانب مناقشة ترتيبات تهدف إلى إبقائه مفتوحاً بالكامل أمام حركة السفن الدولية.

وأضاف أن الوفد الإيراني "لم يغادر طاولة المفاوضات في أي مرحلة"، مشيراً إلى أن النقاشات شملت ملفات متعددة، من بينها مضيق هرمز ولبنان والقضية النووية، فضلاً عن تفاصيل تنفيذ مذكرة التفاهم بين الجانبين وقضايا إقليمية أخرى.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه حالة الغموض بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز، بعد تضارب التصريحات الأميركية والإيرانية حول وضع الممر المائي الاستراتيجي. ففي حين تحدثت طهران عن إغلاق المضيق، أكدت واشنطن استمرار حركة الملاحة بشكل طبيعي.

كما أظهرت بيانات ملاحية أولية تراجعاً في أعداد السفن العابرة للمضيق خلال الساعات الماضية، بحسب محللين في الشؤون البحرية، دون وجود مؤشرات واضحة على الأسباب المباشرة لهذا الانخفاض، ما يعكس استمرار حالة الترقب المرتبطة بمسار المفاوضات بين الطرفين.