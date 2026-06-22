بعد اعتراض 59 مسيرة.. روسيا تعلن إعادة فتح مطارات موسكو

أعلنت روسيا إعادة فتح مطارات، موسكو، الأربعة صباح اليوم، عقب إغلاق مؤقت على خلفية هجمات بطائرات مسيرة.



وقال سيرجي سوبيانين، رئيس بلدية موسكو، عبر تطبيق "تليجرام"، إن الدفاعات الجوية أسقطت 59 طائرة مسيرة، دون أن يحدد مصدرها.

من جهتها، أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم، بأن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها اعترضت خلال الليل 301 مسيرة أوكرانية فوق عدد من المقاطعات الروسية، بما في ذلك موسكو.

ومنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، تنشر موسكو وكييف تقارير شبه يومية بشأن تطورات العمليات العسكرية ونتائجها، غير أن ظروف النزاع المستمر تجعل من الصعب التحقق بشكل مستقل من هذه المعلومات.