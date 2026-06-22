انفجار بموقع رأس لفان للغاز في قطر يسفر عن إصابة 54 شخصاً وفقدان 18 آخرين

أُصيب 54 شخصًا، بينما لا يزال 18 آخرون في عداد المفقودين، إثر انفجار وقع في موقع رأس لفان، مركز معالجة الغاز الطبيعي المسال في قطر.

وأفادت شركة قطر للطاقة في بيان لها أن حادثًا وقع أثناء بدء تشغيل رأس لفان الصناعية، أسفر عن انفجار وحريق في منشأة برزان لتزويد الغاز المحلي مساء الأحد. وأضافت الشركة أنه تم نشر فرق الاستجابة للطوارئ للسيطرة على الحريق الذي بات تحت السيطرة.

أعلنت وزارة الداخلية القطرية في بيان لها عن إصابة 54 شخصاً، وأن فرق الإنقاذ تبحث عن 18 مفقوداً.



وعزت الوزارة الانفجار إلى "حادث فني"، مؤكدةً عدم وجود أي تهديد للسلامة العامة.

ولم توضح شركة قطر للطاقة ما إذا كان الانفجار قد ألحق أي أضرار بالمحطة التي تُزوّد ​​السوق المحلية بالغاز.

وكان شاهد عيان من رويترز قد أفاد في وقت سابق بسماع دوي انفجار قوي في العاصمة الدوحة، جنوب منشأة رأس لفان.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمنشأة برزان للغاز 1.4 مليار قدم مكعب يومياً، وتُزوّد ​​الصناعات المحلية وقطاع توليد الطاقة في قطر بالغاز عبر خطوط الأنابيب.

كما تمتلك المنشأة القدرة على إنتاج الإيثان والمكثفات والكبريت للأسواق المحلية والتصديرية.

وتقع المنشأة في مدينة رأس لفان الصناعية، الموقع الرئيسي لشركة قطر للطاقة لإنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال، بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 77 مليون طن متري سنوياً عبر 14 وحدة.

