عراقجي: تقدم ملحوظ في جهود إنهاء حرب لبنان بوساطة قطرية باكستانية

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن الجهود الدبلوماسية المشتركة التي تقودها قطر وباكستان أحرزت تقدماً ملحوظاً على طريق إنهاء الحرب في لبنان.

وأوضح عراقجي، في منشور عبر منصة "إكس"، أن الوساطة القطرية والباكستانية المتواصلة أسهمت في تحقيق نتائج مهمة، مشيراً إلى أن المفاوضات شهدت تطورات إيجابية تقرب الأطراف من التوصل إلى تسوية تنهي النزاع.

وأضاف أن التفاهمات التي تم التوصل إليها شملت استثناء صادرات النفط والبتروكيماويات من القيود المفروضة، إلى جانب رفع الحصار وصرف جزء من الأصول الإيرانية المجمدة.

كما لفت إلى إطلاق برنامج واسع لإعادة الإعمار والتنمية في إيران، في خطوة تعكس أجواء التهدئة والانفراج التي رافقت المسار التفاوضي.