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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الشرع يرد على تصريحات ترامب: أسيء فهم حديثه عن دور سوريا في لبنان

الرئيس السوري
الرئيس السوري
فرناس حفظي

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن دور دمشق في التعامل مع ملف حزب الله في لبنان جرى تفسيرها بصورة غير دقيقة، نافياً ما تردد عن وجود نية سورية للتدخل عسكرياً في لبنان.

وقال الشرع إن ترامب عبّر عن قلقه إزاء التطورات الجارية في لبنان وسعيه لوقف الحرب هناك، مشيراً إلى أن حديث الرئيس الأمريكي تناول إمكانية اضطلاع سوريا بدور يسهم في التوصل إلى حل آمن للأزمة.

وأضاف: "تصريح الرئيس ترامب فُسّر بشكل خاطئ وكأن سوريا ستغزو لبنان صباح الغد"، مؤكداً أن المقصود كان الحديث عن دور سياسي وأمني محتمل للمساعدة في معالجة الأزمة اللبنانية، وليس أي تحرك عسكري.

وتأتي تصريحات الشرع في ظل تصاعد التوترات الإقليمية واستمرار الجهود الدولية الرامية إلى احتواء تداعيات الحرب ومنع اتساع رقعة الصراع في المنطقة.

وفي وقت سابق، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريح لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، عن خيبة أمله لعدم قدرة إسرائيل على إزاحة حزب الله.

وواصل ترامب حديثه عن الحرب في لبنان، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي عاجز عن فعل أي شيء دون هدم المباني، وقال إنه على وشك تمكين الرئيس السوري أحمد الشرع من دخول جنوب لبنان ومحاربة حزب الله.

كما لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية سيطرة الولايات المتحدة على مضيق هرمز إذا اقتضت الضرورة، مهدداً إيران بعواقب قاسية في حال فشل المفاوضات الجارية بين الجانبين في سويسرا.

الرئيس السوري أحمد الشرع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دمشق حزب الله

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