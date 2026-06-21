قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فيلم 50 متر يفوز بجائزة مهرجان سانتياجو ديل إستيرو السينمائي في الأرجنتين
يا رب يكمل المشوار للنهاية.. أول تعليق من فينيسوس على إصابة رافينيا
ثاني أصغر هدافي إسبانيا بالمونديال.. «يامال» يضع بصمته الأولى في كأس العالم
أحمد موسى: 110 ملايين مصري ينتظرون الفرحة.. وعلى لاعبي المنتخب القتال لإسعادهم
بسبب خلافات ميلوني وترامب.. روما تعلن إلغاء منتدى الأعمال الأمريكي الإيطالي في ميامي
مجانا على النايل سات..تردد القناة المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026
أحمد موسى: منتخب نيوزيلندا قوي.. وأثق في قدرة الفراعنة على الفوز وإسعاد الجماهير
كأس العالم 2026 .. إسبانيا تتقدم على السعودية 3-0 في الشوط الأول
تحمل 786 طنا من الأغذية.. 64 شاحنة مساعدات إماراتية تعبر إلى غزة
سعر اليورو في مصر بنهاية تعاملات اليوم
برلماني يحسم الجدل: لا مد للتصوير الجوي والتصالح لن يشمل المخالفات الجديدة
الوفد الإيراني يغادر مقر المفاوضات احتجاجا على تهديدات ترامب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس البرلمان الإيراني يرد على ترامب من سويسرا: احذر تصريحاتك وقواتنا جاهزة للرد

قاليباف
قاليباف
فرناس حفظي

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، بأن الوفد الإيراني المشارك في المفاوضات الجارية في سويسرا يدرس آلية الرد على التصريحات التصعيدية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي هدد فيها إيران بتوجيه ضربات أشد من السابق إذا لم توقف دعمها لحزب الله في لبنان.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن مصدر مطلع قوله إن "تهديدات ترامب أدت إلى توقف المفاوضات في سويسرا، وأدخلت مستقبل المحادثات في حالة من عدم اليقين"، فيما ذكرت قناة "برس تي في" أن طهران قدمت احتجاجًا رسميًا إلى الجانب الأمريكي. كما أشارت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت المفاوضات مع الولايات المتحدة ستستمر أم ستتوقف.

وجاءت هذه التطورات بعدما صعّد ترامب لهجته خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، ملوحًا بإمكانية سيطرة الولايات المتحدة على مضيق هرمز إذا اقتضت الضرورة، وقال: "قد نسيطر على مضيق هرمز إذا لزم الأمر، وسنلحق بإيران هزيمة ساحقة، كما يمكننا فرض رسوم على المرور عبر هذا الممر الملاحي". وأضاف أن الولايات المتحدة قد تصبح "حامية لمضيق هرمز" وتحصل على 20% من عائدات النفط.

ولم تمضِ سوى دقائق حتى نشر ترامب رسالة جديدة عبر منصة "تروث سوشيال"، طالب فيها إيران بوقف ما وصفه بـ"وكلائها الممولين جيدًا في لبنان"، في إشارة إلى حزب الله، محذرًا من أن عدم الاستجابة سيقود إلى "ضرب إيران مجددًا، وبقوة أكبر مما حدث الأسبوع الماضي".

من جانبه، رد إبراهيم رضائي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، على تصريحات ترامب قائلًا: "لقد انتهى زمن التهديدات الفارغة. لو كانت لديكم القدرة لكنتم سيطرتم على مضيق هرمز خلال الحرب، لكنكم لم تتمكنوا من ذلك".

بدوره، وجه رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الذي يترأس الوفد الإيراني في المحادثات، رسالة مباشرة إلى واشنطن، قائلًا: "إذا كانت تهديداتهم مجدية لما وصلوا إلى طريق مسدود، نحن لا نكترث لهذه التهديدات، ومن الأفضل لهم أن يكونوا حذرين في تصريحاتهم، قواتنا المسلحة على أهبة الاستعداد للرد. فليقولوا ما يشاؤون، أما نحن فسنتحرك عندما يلزم الأمر".

وتتزامن هذه التصريحات مع انطلاق جولة جديدة من المفاوضات الأمريكية الإيرانية في منتجع بورغنستوك السويسري، حيث التقى الوفدان برئاسة نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، بحضور وسطاء من قطر وباكستان. كما ظهر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى جانب فانس خلال الاجتماعات، فيما أفادت وكالة "فارس" بانتهاء الجولة الأولى من المحادثات بعد نحو ساعتين من انطلاقها.

وأكد فانس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منحه صلاحيات واسعة للتوصل إلى حل دبلوماسي لمجموعة من القضايا العالقة، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى "طي صفحة الماضي وإعادة صياغة العلاقة مع الشعب الإيراني". وأضاف: "نسعى إلى إحداث تغيير إيجابي ومستدام في الشرق الأوسط، وقد أحرزنا تقدمًا ملموسًا خلال الساعات الماضية، ونتطلع إلى مستقبل يسوده السلام والازدهار".

كما كشف فانس عن إحراز تقدم في الملف اللبناني خلال اليومين الماضيين، موضحًا أن الجهود تتركز على تثبيت وقف إطلاق النار بين الأطراف المعنية.

وشارك في القمة أيضًا رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اللذان يقودان جهود الوساطة بين واشنطن وطهران.

وقال شريف: "لقد أثمرت الجهود الدبلوماسية المكثفة عن هذا اللقاء التاريخي بين الولايات المتحدة وإيران، ونحن نشهد يومًا قد يمهد الطريق نحو السلام العالمي".

من جهته، أكد رئيس الوزراء القطري أن جميع الأطراف تدرك أهمية هذه المحادثات، مضيفًا: "الاحتفال الحقيقي سيكون عند التوصل إلى اتفاق نهائي. ما يحدث اليوم هو مجرد بداية لجهود تهدف إلى بناء مستقبل أفضل للمنطقة".

وفي ختام الجولة الأولى من المفاوضات، أكدت هيئة الإذاعة الإيرانية أن المحادثات لم تتطرق إلى البرنامج النووي الإيراني خلال أول 80 دقيقة، خلافًا لما أوردته بعض وسائل الإعلام الأجنبية، مشيرة إلى أن النقاشات ركزت على تنفيذ المادة 13 من مذكرة التفاهم بين الجانبين، مع إعطاء الأولوية للملف اللبناني.

دونالد ترامب الوفد الإيراني سويسرا لبنان حزب الله تهديدات ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

عيار 21 يودع الـ6000 جنيه.. سعر الذهب يواصل التراجع بمعدلات كبيرة

القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيوزيلندا

تنطلق 4 فجراً.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم

جروبات شاومينج

جروبات الغش تزعم نشر إجابات امتحان دين الثانوية العامة بعد توزيعه باللجان|والتعليم تتحرك

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

كريم عبد العليم

خطفهم الموت فى عز شبابهم .. لحظات مؤلمة للنجوم وكريم عبدالعليم آخرهم

منتخب مصر

مفاجآت بالجملة في تشكيل مصر أمام نيوزيلندا بالمونديال

"الإشارة لا تمنح أولوية".. حادث البايكرز بالإسكندرية يثير تساؤل حول من المخطئ؟

بعد وفاة البايكرز.. مفاجأة قانونية تقلب رواية المخطئ على الطريق

جابر القرموطي

الإعلامي جابر القرموطي يتعرّض لحادث سير | صور

ترشيحاتنا

لامين يامال

لامين يامال يحتفل بالسجود بعد هدفه في شباك السعودية

منتخب مصر

كرة السلة.. منتخب مصر يفوز على ليبيا استعدادًا لتصفيات النافذة الثالثة المؤهلة لكأس العالم 2027

قائمة أفضل 20 لاعبًا في تاريخ أفريقيا

خالد الغندور يثير الجدل بشأن قائمة أفضل 20 لاعبا في تاريخ أفريقيا

بالصور

عمر العبداللات بحفل تاريخي في سان فرانسيسكو بحضور مميز لـ الأمير علي بن الحسين

عمر العبداللات
عمر العبداللات
عمر العبداللات

طريقة عمل البامية باللحمة

طريقة عمل البامية باللحمة
طريقة عمل البامية باللحمة
طريقة عمل البامية باللحمة

طريقة عمل كيك التايجر

طريقة عمل كيك التايجر..
طريقة عمل كيك التايجر..
طريقة عمل كيك التايجر..

على طريقة أسما إبراهيم.. إطلالة زوجة ماكرون في قمة السبع تلفت الأنظار

إطلالة بريجيت ماكرون وأسما إبراهيم
إطلالة بريجيت ماكرون وأسما إبراهيم
إطلالة بريجيت ماكرون وأسما إبراهيم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل كما لا يراها العالم

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ماذا نريد من رئيس جامعة الأزهر القادم؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في مفترق الاتفاق الأمريكي الإيراني وتأثيره على مستقبلها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كنوز الحياة التي لا تُشترى.. السعادة والصحة والمحبة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أنا روح

المزيد