فشل كارثي.. ترامب يتوقع استقالة ستارمر من رئاسة الحكومة البريطانية

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، متوقعًا استقالته من منصبه، ومتهمًا إياه بالفشل في إدارة عدد من الملفات الرئيسية، وعلى رأسها الهجرة وسياسات الطاقة.

وقال ترامب في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "كير ستارمر سيستقيل من منصبه كرئيس لوزراء المملكة المتحدة، لقد فشل فشلًا ذريعًا في موضوعين بالغَي الأهمية: الهجرة والطاقة، بما في ذلك فتح حقول نفط بحر الشمال.. أتمنى له التوفيق".

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تتزايد فيه التكهنات بشأن مستقبل ستارمر السياسي، بعدما أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن رئيس الوزراء يقضي عطلة نهاية الأسبوع في مراجعة خياراته السياسية وسط ضغوط متصاعدة داخل حزب العمال.

وبحسب التقارير، تصاعدت هذه الضغوط عقب فوز منافسه آندي بورنهام في انتخابات تشريعية فرعية أُجريت الجمعة، ما عزز فرصه في منافسة ستارمر على زعامة الحزب ورئاسة الحكومة خلال الفترة المقبلة.

ويواجه ستارمر انتقادات متزايدة بشأن أداء حكومته في ملفات الهجرة والطاقة والأوضاع الاقتصادية، في وقت تشهد فيه الساحة السياسية البريطانية حالة من الجدل حول مستقبل قيادة حزب العمال.