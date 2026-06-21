ترامب يسخر من مذكرة التفاهم مع إيران

سخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات صحفية من مسألة نجاح أو فشل مذكرة التفاهم المبرمة مع إيران.

وقال ترامب للصحفيين: “إذا نجح المسعى الإيراني، فأنا من سيأخذ الفضل. أما إذا فشل، فسألوم نائب الرئيس جي دي فانس”، بحسب قناة روسيا اليوم.

وأضاف مازحا: "من الأفضل أن تكون حذرا يا جي دي!".

و وقف وزير الخارجية ماركو روبيو، بصمت إلى جانب الرئيس، في مشهد سلط الضوء على واقع سياسي جديد، حيث برز نائب الرئيس الذي كان معارضا للحرب كأكثر المسؤولين ظهورا في إدارة ترامب بشأن ملف المفاوضات، وهو تحول ملحوظ عن الموقف الأولي.

ويرى المحللون أن هذا الترتيب يضعف فانس سياسياً، حيث يجعله المسؤول الأول عن حرب لا تحظى بشعبية، وهو ما قد يشكل مخاطرة إذا كان يفكر في الترشح للرئاسة عام 2028.

ووصف أحد الموظفين السابقين في إدارة ترامب الصفقة بأنها "سيئة للغاية لطموحات فانس الرئاسية"، مشيراً إلى أن بعض الجمهوريين مثل السيناتور ليندسي غراهام بدأوا في وصفها بـ"صفقة فانس"، بينما ظل روبيو صامتاً، مما يشير إلى رغبته في الابتعاد عنها.

و في وقت سابق، وجه فانس تحذيرا لإسرائيل والموالين لنتنياهو الذين انتقدوا الاتفاق، قائلا: "لو كنت في الحكومة الإسرائيلية، لما كنت لأهاجم الحليف القوي الوحيد المتبقي لي في العالم". وعندما سئل عن نكتة ترامب، تجاهلها قائلا: "الرئيس كان يمزح كما يفعل غالبا".