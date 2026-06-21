مصابون جراء قصف إسرائيلي على ساحة مدرسة بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة

أصيب عدد من الفلسطينيين اليوم "الأحد"، جراء قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية استهدف ساحة مدرسة ابن سينا في مخيم الشاطئ شمال غربي مدينة غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها إن مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخا باتجاه ساحة المدرسة، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح متفاوتة، نقلوا على إثرها إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

يأتي الاستهداف في ظل تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين، إلى جانب دمار واسع طال المنازل والبنية التحتية والمنشآت المدنية في مختلف أنحاء القطاع.

في السياق، أعلنت مصادر صحية ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 73 ألفا و32 شهيدا، والإصابات إلى 173 ألفا و357 مصابا منذ بدء العدوان في أكتوبر 2023.

وفي الضفة الغربية، أصيب شاب فلسطيني، اليوم، بجروح إثر اعتداء مستوطنين عليه خلال هجوم نفذوه على قرية برقة شمال غرب نابلس.

وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس عميد أحمد إن طواقم الإسعاف تعاملت مع إصابة شاب (33 عاما) جراء اعتداء مستوطنين عليه خلال هجوم استهدف القرية، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية له قبل نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

يأتي الاعتداء في ظل تصاعد هجمات المستوطنين على بلدات وقرى محافظة نابلس، والتي تشمل الاعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم وإحراق الأراضي والمزروعات، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.