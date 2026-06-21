العراق وأستراليا يؤكدان أهمية دعم جهود التهدئة والحوار لمعالجة الأزمات الراهنة

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، وسفير أستراليا لدى العراق، جلين مايلز، اليوم /الأحد/، أهمية دعم جهود التهدئة والحوار لمعالجة الأزمات الراهنة وتعزيز استقرار المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية العراقي، السفير الأسترالي لدى العراق، حيث جرى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون المشترك بين البلدين، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"عن بيان صادر من الوزارة.

وشهد اللقاء، بحسب البيان، "تبادل وجهات النظر بشأن أبرز التطورات الإقليمية والدولية، والمباحثات الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وانعكاساتها على أمن المنطقة واستقرارها".

وأكد حسين حرص العراق على تعزيز علاقاته مع الدول الصديقة وتطوير مسارات التعاون والشراكة بما يخدم المصالح المشتركة، مشددا على أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين بغداد وكانبيرا، مثمنا دعم الحكومة الأسترالية للبرامج والمشاريع الهادفة إلى بناء قدرات المؤسسات العراقية، ولا سيما في مجال إدارة الحدود.

ومن جانبه، أعرب مايلز عن تقدير بلاده للدور الذي يضطلع به العراق في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكدا رغبة أستراليا في توسيع مجالات التعاون الثنائي خلال المرحلة المقبلة.