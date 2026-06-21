فانس: لقد تحقق تقدم في الساعات الأخيرة و ترامب سعى إلى تغيير العلاقة مع إيران بشكل جذري

قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس في افتتاح المحادثات بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب: "لقد أحرزنا تقدماً ملحوظاً خلال الساعات القليلة الماضية.

و أضاف فانس، قائلا: والسؤال الآن هو ما إذا كان بإمكاننا تغيير العلاقات في الشرق الأوسط تغييراً جذرياً"، وتابع نائب الرئيس الأمريكي، في منتجع بورغنستوك بسويسرا: "ما نسعى إليه هو العمل معاً عبر الدبلوماسية لتغيير الشرق الأوسط، لطالما كانت إيران مصدراً لعدم الاستقرار الإقليمي، وقد طلب منا ترامب "طي صفحة الماضي" لتغيير علاقتنا مع الشعب الإيراني تغييراً جذرياً".

