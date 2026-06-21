ترامب يهدد إيران خلال المحادثات: يجب إيقاف حزب الله وإلا سنضربها بقوة

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال المفاوضات الجارية في سويسرا، وكتب على شبكة التواصل الاجتماعي التي يملكها: "يجب على إيران أن توقف مبعوثيها ذوي الأجور المرتفعة في لبنان عن إثارة المشاكل، إذا لم تفعل ذلك، فسوف نهاجم إيران بشدة مرة أخرى، كما فعلنا الأسبوع الماضي، ولكن بشكل أقوى".

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريح لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، عن خيبة أمله لعدم قدرة إسرائيل على إزاحة حزب الله.

وواصل ترامب حديثه عن الحرب في لبنان، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي عاجز عن فعل أي شيء دون هدم المباني، وقال إنه على وشك تمكين الرئيس السوري أحمد الشرع من دخول جنوب لبنان ومحاربة حزب الله.

كما لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية سيطرة الولايات المتحدة على مضيق هرمز إذا اقتضت الضرورة، مهدداً إيران بعواقب قاسية في حال فشل المفاوضات الجارية بين الجانبين في سويسرا.