ترامب يطالب الإيرانيين بوقف وكلائهم في لبنان ويهدد باستئناف قصف طهران بقوة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم "الأحد" إنه يجب على الإيرانيين أن يوقفوا فورا وكلاءهم في لبنان وإذا لم يفعلوا سيتم استئناف الهجمات ضد إيران.

ووجه ترامب تحذيرا إلى إيران، عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال"، طالبها فيه بالوقف الفوري لما وصفه بـ"إثارة المشاكل" التي يقوم بها وكلاؤها "الممولون بسخاء" في لبنان.

وأكد ترامب، أن عدم استجابة طهران لهذا المطلب سيواجه برد عسكري أمريكي عنيف، قائلا: "إذا لم يفعلوا ذلك، سنضرب إيران بقوة هائلة مجددا، تماما كما فعلنا الأسبوع الماضي، ولكن هذه المرة ستكون الضربة أشد قسوة".

وفي سياق متصل.. قال ترامب إنه يشعر بخيبة أمل من إسرائيل، مشيرا إلى أن الإسرائيليين لا يستطيعون فعل أي شيء دون هدم المباني في لبنان.