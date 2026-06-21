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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زلزال في إسرائيل.. مقرب من نتنياهو: ترامب أسقط رئيس الوزراء سياسيا

نتنياهو و ترامب
نتنياهو و ترامب
فرناس حفظي

كشفت تقارير إسرائيلية عن تصاعد القلق داخل الدائرة المقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ على خلفية التوتر المتزايد في علاقته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسط مخاوف من تداعيات ذلك على مستقبله السياسي وفرصه الانتخابية.

ووفقًا لتقرير نشره موقع "المونيتور"، ونقلته صحيفة "معاريف"، فإن مسؤولين ومقربين من نتنياهو يرون أن الضغوط الأمريكية المتزايدة لوقف العمليات العسكرية في جنوب لبنان؛ تمثل تحديًا غير مسبوق للحكومة الإسرائيلية، خاصة بعد إعلان واشنطن دخول اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله حيز التنفيذ.

ونقل التقرير عن أحد مساعدي نتنياهو قوله إن "ترامب يقضي سياسيًا على نتنياهو"، واصفًا التطورات الأخيرة بأنها "غير مسبوقة ومثيرة للقلق"، في إشارة إلى التباعد المتزايد بين الزعيمين اللذين شكّلت علاقتهما أحد أبرز عناصر القوة السياسية لنتنياهو خلال السنوات الماضية.

وأشار التقرير إلى أن الإدارة الأمريكية، بقيادة ترامب ونائبه جيه دي فانس، وجهت انتقادات علنية لسياسات الحكومة الإسرائيلية في لبنان، مطالبة بوقف العمليات العسكرية، الأمر الذي أثار مخاوف داخل إسرائيل من ضغوط أمريكية إضافية قد تشمل المطالبة بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية.

وبحسب مصادر سياسية إسرائيلية، فإن نتنياهو يواجه ضغوطًا متزامنة من واشنطن ومن خصومه في الداخل، في وقت تتراجع فيه شعبيته على خلفية الاتفاق الأمريكي مع إيران والتطورات الميدانية في لبنان وغزة.

كما حذر مسؤولون إسرائيليون، من أن أي خطوة أمريكية لفرض ترتيبات أمنية جديدة في لبنان؛ قد تنعكس سلبًا على فرص نتنياهو في الانتخابات المقبلة، خاصة في ظل اعتماد جزء كبير من خطابه السياسي على استمرار الدعم الأمريكي القوي لإسرائيل.

وختم التقرير بالإشارة إلى أن نتنياهو يدرس خياراته بعناية في التعامل مع ترامب، خشية أن يؤدي أي صدام مباشر مع الرئيس الأمريكي إلى مزيد من الخسائر السياسية قبل الاستحقاق الانتخابي المرتقب.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الأمريكي نتنياهو حزب الله جيه دي فانس إسرائيل

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