توك شو|استقرار الذهب والطقس..البنت عورت نفسها.. محامي سائق شركة النقل الذكي يكشف مفاجآت خلال تفاصيل

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

أولكسندر ميريزكو: أوكرانيا تحتاج إلى منظومات باتريوت لاعتراض الصواريخ الباليستية الروسية

قال الدكتور أولكسندر ميريزكو رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوكراني، إنّ تعاون كوريا الشمالية مع روسيا في الحرب ضد أوكرانيا ليس أمراً جديداً، مشيراً إلى أن بيونج يانج لا تكتفي بتزويد موسكو بالسلاح، بل سبق أن أرسلت جنوداً إلى خط التماس مع روسيا.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي محمد رضا، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا التطور يمثل دليلاً على أن روسيا لا تمتلك القدرة على الفوز بالحرب ضد أوكرانيا، ولا تملك العدد الكافي من الجنود، لافتًا، إلى أنها تحاول، في ظل خسائرها في الحرب، اللجوء إلى دولة "منبوذة عالميًا" للحصول على الأسلحة.

قبل ما تشتري.. اعرف ضوابط الأوكازيون الصيفي وكيف تتأكد من التخفيضات

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية انطلاق الأوكازيون الصيفي لعام 2026، وسط مجموعة من الضوابط التنظيمية والرقابية التي تستهدف ضمان تقديم تخفيضات فعلية على السلع والمنتجات، وتحقيق التوازن بين دعم حركة التجارة الداخلية وحماية حقوق المستهلكين.

ويأتي الأوكازيون هذا العام في إطار جهود الدولة لتنشيط الأسواق، وتوفير فرص للمواطنين للحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة، مع متابعة دقيقة لنسب الخصومات والأسعار المعلنة لمنع أي ممارسات غير قانونية.

أحمد موسى: استقبال محمد صلاح في تركيا غير مسبوق.. وتأمينه كأنه رئيس

علق الإعلامي أحمد موسى على انتقال محمد صلاح إلى نادي طرابزون التركي، مؤكدًا أن اللاعب حظي باستقبال استثنائي منذ الإعلان عن الصفقة، مشيرًا إلى أن الاحتفالات الجماهيرية والإعلامية في تركيا تعكس المكانة العالمية التي يتمتع بها قائد منتخب مصر.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن محمد صلاح اختار طرابزون بعد مفاضلة بين عدد من العروض خلال الفترة الماضية، موضحًا أن اللاعب كان أمام خيارات من دوريات مختلفة قبل اتخاذ قراره النهائي.

أحمد موسى: محمد صلاح وصل للعالمية.. والبطولة الأفريقية حلمه مع منتخب مصر

علق الإعلامي أحمد موسى على انتقال محمد صلاح إلى نادي طرابزون التركي، مؤكدًا أن النجم المصري حظي باستقبال جماهيري وإعلامي غير مسبوق منذ الإعلان عن الصفقة، مشيرًا إلى أن حالة الاحتفال الكبيرة في تركيا تعكس المكانة العالمية التي وصل إليها صلاح.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن انتقال محمد صلاح إلى طرابزون جاء بعد فترة من المفاضلة بين عدد من العروض المختلفة، موضحًا أن اللاعب كان أمام اختيارات من دوريات مثل السعودي والإسباني والأمريكي قبل أن يستقر على النادي التركي.

البنت عورت نفسها.. محامي سائق شركة النقل الذكي يكشف مفاجآت عن الواقعة

علق محمد أبو العينين محامي سائق شركة النقل الذكي، على واقعة ادعاء فتاة تعرضها للتعدي والتحرش منه.

وقال محمد أبو العينين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامجها "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"،: "محمد تلقى أوردر من 3 أشخاص، فتاة ركبت قدام، وولد وبنت ركبوا ورا".

بعد انتقاله إلى طرابزون.. تامر أمين: محمد صلاح حظى باستقبال تاريخي في تركيا

هنأ الإعلامي تامر أمين محمد صلاح بعد انتقاله إلى نادي طرابزون سبور التركي، مشيدًا بالاستقبال الجماهيري الذي حظي به اللاعب فور وصوله إلى تركيا.

وقال أمين، خلال تقديم برنامج «آخر النهار»، إن الجماهير التركية احتشدت لاستقبال محمد صلاح والتعبير عن سعادتها بانضمامه إلى الفريق، واصفًا الاستقبال بأنه استثنائي وتاريخي.

عيار 21 بـ 5870 جنيها.. الحق اشتري ذهب قبل ما يغلى

تشهد أسعار الذهب حالة من الترقب في الأسواق المحلية، وسط توقعات باستمرار موجة الارتفاع خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بتحركات المعدن الأصفر في البورصات العالمية، إلى جانب زيادة الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا للاستثمار.

ويأتي ذلك في الوقت الذي سجل فيه سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، نحو 5870 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، وسط توقعات بأن تشهد الأسعار مستويات جديدة حال استمرار العوامل الداعمة لصعود المعدن النفيس.