أولكسندر ميريزكو: أوكرانيا تحتاج إلى منظومات باتريوت لاعتراض الصواريخ الباليستية الروسية

قال الدكتور أولكسندر ميريزكو رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوكراني، إنّ تعاون كوريا الشمالية مع روسيا في الحرب ضد أوكرانيا ليس أمراً جديداً، مشيراً إلى أن بيونج يانج لا تكتفي بتزويد موسكو بالسلاح، بل سبق أن أرسلت جنوداً إلى خط التماس مع روسيا.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي محمد رضا، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا التطور يمثل دليلاً على أن روسيا لا تمتلك القدرة على الفوز بالحرب ضد أوكرانيا، ولا تملك العدد الكافي من الجنود، لافتًا، إلى أنها تحاول، في ظل خسائرها في الحرب، اللجوء إلى دولة "منبوذة عالميًا" للحصول على الأسلحة.

وفي تعليقه على تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشأن تراجع إمدادات صواريخ الدفاع الجوي، أوضح ميريزكو أن أوكرانيا تحتاج بصورة خاصة إلى منظومات «باتريوت»، لأنها الوسيلة الوحيدة القادرة على اعتراض الصواريخ الباليستية الروسية.

وأرجع نقص هذه الصواريخ حالياً إلى انخراط الولايات المتحدة الأمريكية في حربها ضد إيران، ما أدى إلى عدم توافر أعداد كافية من الصواريخ الأمريكية.

وذكر، أن أوكرانيا أصبحت شريكاً للولايات المتحدة، كما تتلقى دعماً من حلفائها، ومن بينهم ألمانيا وبولندا، مشيراً إلى أن كييف حصلت أيضاً على رخصة لإنتاج هذه الصواريخ من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشار رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوكراني إلى أن بلاده تشهد تطوراً كبيراً في إنتاج الطائرات المسيّرة، موضحاً أن أوكرانيا تنتج أعداداً كبيرة من المسيرات، وأن كثيراً منها يتمتع بدرجة عالية من التطور والتعقيد التقني.

مجال الطائرات المسيّرة

وواصل، أن كييف تمتلك تكنولوجيات حديثة، وهي مستعدة لمشاركة خبراتها وتقنياتها في مجال الطائرات المسيّرة مع عدد من الدول، بما في ذلك دول الخليج العربي، لمساعدتها في مواجهة المسيرات الإيرانية، مؤكدًا، أن أوكرانيا تواصل استخدام هذه المسيرات في تنفيذ هجمات ضد أهداف روسية داخل العمق الروسي.

