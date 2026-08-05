أخبار خدمية| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأربعاء

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الأربعاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.



واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 5 أغسطس 2026.



سعر الذهب اليوم

الذهب



وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5031 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5870 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 6709 جنيهات للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 46960 جنيها.

الذهب



كما استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الأربعاء 5 أغسطس 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 50.36 جنيه

سعر الشراء: 50.22 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 57.98 جنيه

سعر الشراء: 57.81 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 67.70 جنيه

سعر الشراء: 67.50 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.41 جنيه

سعر الشراء: 13.37 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 13.71 جنيه

سعر الشراء: 13.67 جنيه.



كشف محمود القياتي متنبئ جوي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة وموعد انتهاء موجة الطقس الحار.

وقال محمود القياتي خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن هناك تحسن في درجات الحرارة منذ الأمس، حيث بدأت درجات الحرارة تعود لمعدلاتها الطبيعية.

وأضاف أصبح هناك تغير في طبقات الجو العليا، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 35 و36 درجة مئوية، متابعا: هناك نشاط للرياح أيضا يعمل على تلطيف الأجواء.

واسترسل: هناك استمرار في ارتفاع نسب الرطوبة، مشيرا إلى أن الشبورة المائية احيانا تكون كثيفة، وهناك ارتفاع طفيف في أمواج البحر المتوسط.

وشدد على ضرورة التزام المواطنين بتعليمات الأمن والسلامة على الشواطئ