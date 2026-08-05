اتهام قلب الموازين.. كيف تحولت فتاة من مُبلغة إلى متهمة بعد خلاف مع سائق؟

تحولت واقعة اتهام سائق بإحدى شركات النقل الذكي بالتحرش بفتاة إلى قضية أثارت اهتماما واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما انتشر مقطع فيديو ظهرت فيه الفتاة وهي تؤكد تعرضها للاعتداء من جانب السائق، الأمر الذي أثار موجة من التعاطف معها، ودفع الأجهزة الأمنية إلى التحرك لفحص الواقعة وكشف ملابساتها.

حدث الخلاف بين الفتاة والسائق بسبب قيمة الأجرة، وأقدمت الفتاة على إحداث خدوش وإصابات لنفسها، لتتهمة زورا بالتعدي عليها والتحرش بها.

لكن مجريات التحقيق قلبت المشهد بالكامل، إذ أسفرت التحريات عن أن السائق كان ضحية بلاغ كاذب، بعدما تبين أن الفتاة لفقت له اتهام التحرش إثر خلاف على الأجرة.

وبناءً على ذلك، ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، فيما برأت التحريات السائق من الاتهامات التي نسبت إليه.