قبل ما تشتري.. اعرف ضوابط الأوكازيون الصيفي وكيف تتأكد من التخفيضات

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية انطلاق الأوكازيون الصيفي لعام 2026، وسط مجموعة من الضوابط التنظيمية والرقابية التي تستهدف ضمان تقديم تخفيضات فعلية على السلع والمنتجات، وتحقيق التوازن بين دعم حركة التجارة الداخلية وحماية حقوق المستهلكين.

ويأتي الأوكازيون هذا العام في إطار جهود الدولة لتنشيط الأسواق، وتوفير فرص للمواطنين للحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة، مع متابعة دقيقة لنسب الخصومات والأسعار المعلنة لمنع أي ممارسات غير قانونية.

بدء الأوكازيون الصيفي لمدة شهر وفق قرار وزاري

وأصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار الوزاري رقم (142) لسنة 2026 بشأن بدء التصفية الموسمية الثانية "الأوكازيون الصيفي" لعام 2026، اعتبارًا من يوم الإثنين 3 أغسطس 2026، ولمدة شهر كامل.

وأوضح القرار أن مدة مشاركة كل محل في الأوكازيون ستكون أسبوعين فقط، بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المحال التجارية للمشاركة، وتنشيط حركة البيع والشراء، مع مساعدة التجار على تصريف المخزون وتقديم عروض حقيقية للمستهلكين.

موافقة مسبقة وإعلان الأسعار بشفافية

وأكدت وزارة التموين أن المحال الراغبة في المشاركة بالأوكازيون مطالبة بالحصول على موافقة مسبقة من مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة، مع الالتزام بكافة القواعد المنظمة للعملية.

وشددت الوزارة على ضرورة إعلان سعر السلعة قبل وبعد التخفيض بشكل واضح أمام المواطنين، بما يسمح للمستهلك بمعرفة قيمة الخصم الحقيقية، ومقارنة الأسعار قبل اتخاذ قرار الشراء، وذلك لمنع أي تخفيضات وهمية أو تلاعب في نسب الخصومات.

وزير التموين: الأوكازيون يدعم التجارة ويوفر فرصًا للمواطنين

وأكد الدكتور شريف فاروق أن الأوكازيون الصيفي يمثل فرصة مهمة لتنشيط حركة التجارة الداخلية، وتوفير تخفيضات حقيقية للمواطنين على مختلف السلع والمنتجات.

وأوضح أن المشاركة في الأوكازيون لا تقتصر على محال الملابس فقط، بل تشمل جميع الأنشطة التجارية التي ترغب في تقديم عروض وخصومات للمستهلكين وفقًا للضوابط المحددة.

وأشار إلى أن الهدف هو تحقيق استفادة متبادلة بين المواطن والتاجر، حيث يحصل المستهلك على احتياجاته بأسعار مناسبة، بينما يستفيد التاجر من زيادة المبيعات وتنشيط حركة السوق.

رقابة مستمرة لضمان التخفيضات الحقيقية

ووجه وزير التموين جميع مديريات التموين بالمحافظات بتسهيل إجراءات مشاركة المحال التجارية، مع تكثيف الحملات الرقابية طوال فترة الأوكازيون للتأكد من الالتزام بالقواعد.

وتشمل الحملات متابعة الأسعار المعلنة، والتأكد من صحة نسب التخفيضات، ومراجعة جودة السلع المعروضة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات أو عروض مضللة تهدف إلى خداع المواطنين.

نصائح مهمة للمواطنين قبل الشراء

ودعت وزارة التموين المواطنين إلى ضرورة التأكد من الأسعار قبل وبعد الخصم، وعدم الانجراف وراء العروض غير الواضحة أو التخفيضات الكبيرة غير المبررة.

كما شددت على أهمية الحصول على الفاتورة بعد إتمام عملية الشراء، باعتبارها حقًا أساسيًا للمستهلك وضمانًا لحفظ حقوقه، مع سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات أو عروض وهمية.

وأكدت الوزارة أن الالتزام بضوابط الأوكازيون الصيفي يسهم في توفير سوق أكثر انضباطًا وشفافية، ويضمن استفادة المواطنين من التخفيضات الحقيقية خلال فترة العروض.