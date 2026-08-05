قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ الجيزة يفتتح وحدتي مناظير الجهاز الهضمي ورعاية القلب بمستشفى الحوامدية العام
وفد من السفارة الأمريكية في العلمين الجديدة لبحث الفرص الاستثمارية بالمدينة
فيلم «غزة 13».. عودة فلسطين للاختيارات الرسمية لمهرجان تورونتو السينمائي
سر هبوط الدولار إلى أقل من 50 جنيهًا.. خبير يكشف مفاجأة
من أصول مصرية.. ترامب يهاجم عبد الرحمن السيد بعد فوزه بتمهيدية الديمقراطيين في ميشيجان
هل التربح من السوشيال ميديا حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب
رسميا.. طرابزون سبور يعلن تقديم محمد صلاح غدا
رئيس طرابزون سبور يكشف دور تريزيجيه في انتقال محمد صلاح
المدير الفني الجديد لقطاع الناشئين بالأهلي يبدأ مهامه داخل مقر النادي
عمر الوكيل «بكار» مدربًا عامًا لفريق كرة اليد بنادي الزمالك
بعد حسم صفقة محمد صلاح.. طرابزون سبور يتحرك لضم داروين نونيز
القبض على المتهم بالتسول بدمياط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

قبل ما تشتري.. اعرف ضوابط الأوكازيون الصيفي وكيف تتأكد من التخفيضات

ارشيفية
ارشيفية
منار عبد العظيم

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية انطلاق الأوكازيون الصيفي لعام 2026، وسط مجموعة من الضوابط التنظيمية والرقابية التي تستهدف ضمان تقديم تخفيضات فعلية على السلع والمنتجات، وتحقيق التوازن بين دعم حركة التجارة الداخلية وحماية حقوق المستهلكين. 

ويأتي الأوكازيون هذا العام في إطار جهود الدولة لتنشيط الأسواق، وتوفير فرص للمواطنين للحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة، مع متابعة دقيقة لنسب الخصومات والأسعار المعلنة لمنع أي ممارسات غير قانونية.

بدء الأوكازيون الصيفي لمدة شهر وفق قرار وزاري

وأصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار الوزاري رقم (142) لسنة 2026 بشأن بدء التصفية الموسمية الثانية "الأوكازيون الصيفي" لعام 2026، اعتبارًا من يوم الإثنين 3 أغسطس 2026، ولمدة شهر كامل.

وأوضح القرار أن مدة مشاركة كل محل في الأوكازيون ستكون أسبوعين فقط، بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المحال التجارية للمشاركة، وتنشيط حركة البيع والشراء، مع مساعدة التجار على تصريف المخزون وتقديم عروض حقيقية للمستهلكين.

موافقة مسبقة وإعلان الأسعار بشفافية

وأكدت وزارة التموين أن المحال الراغبة في المشاركة بالأوكازيون مطالبة بالحصول على موافقة مسبقة من مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة، مع الالتزام بكافة القواعد المنظمة للعملية.

وشددت الوزارة على ضرورة إعلان سعر السلعة قبل وبعد التخفيض بشكل واضح أمام المواطنين، بما يسمح للمستهلك بمعرفة قيمة الخصم الحقيقية، ومقارنة الأسعار قبل اتخاذ قرار الشراء، وذلك لمنع أي تخفيضات وهمية أو تلاعب في نسب الخصومات.

وزير التموين: الأوكازيون يدعم التجارة ويوفر فرصًا للمواطنين

وأكد الدكتور شريف فاروق أن الأوكازيون الصيفي يمثل فرصة مهمة لتنشيط حركة التجارة الداخلية، وتوفير تخفيضات حقيقية للمواطنين على مختلف السلع والمنتجات.

وأوضح أن المشاركة في الأوكازيون لا تقتصر على محال الملابس فقط، بل تشمل جميع الأنشطة التجارية التي ترغب في تقديم عروض وخصومات للمستهلكين وفقًا للضوابط المحددة.

وأشار إلى أن الهدف هو تحقيق استفادة متبادلة بين المواطن والتاجر، حيث يحصل المستهلك على احتياجاته بأسعار مناسبة، بينما يستفيد التاجر من زيادة المبيعات وتنشيط حركة السوق.

رقابة مستمرة لضمان التخفيضات الحقيقية

ووجه وزير التموين جميع مديريات التموين بالمحافظات بتسهيل إجراءات مشاركة المحال التجارية، مع تكثيف الحملات الرقابية طوال فترة الأوكازيون للتأكد من الالتزام بالقواعد.

وتشمل الحملات متابعة الأسعار المعلنة، والتأكد من صحة نسب التخفيضات، ومراجعة جودة السلع المعروضة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات أو عروض مضللة تهدف إلى خداع المواطنين.

نصائح مهمة للمواطنين قبل الشراء

ودعت وزارة التموين المواطنين إلى ضرورة التأكد من الأسعار قبل وبعد الخصم، وعدم الانجراف وراء العروض غير الواضحة أو التخفيضات الكبيرة غير المبررة.

كما شددت على أهمية الحصول على الفاتورة بعد إتمام عملية الشراء، باعتبارها حقًا أساسيًا للمستهلك وضمانًا لحفظ حقوقه، مع سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات أو عروض وهمية.

وأكدت الوزارة أن الالتزام بضوابط الأوكازيون الصيفي يسهم في توفير سوق أكثر انضباطًا وشفافية، ويضمن استفادة المواطنين من التخفيضات الحقيقية خلال فترة العروض.

انطلاق الأوكازيون الصيفي لعام 2026 الأوكازيون الصيفي وزارة التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2026

مؤشرات المرحلة الأولى 2026.. 87.5% للهندسة و 92.9% للطب و92.1% للأسنان

تنسيق الجامعات 2026

84.9 % للإعلام و86.7% للألسن و88.2% للسياسة واقتصاد.. مؤشرات الشعبة الأدبية في تنسيق 2026

تنسيق الجامعات

مؤشرات بانخفاض تنسيق المرحلة الأولي 2026 والطب 92.9% والهندسة87.5% وبشري سارة للشعبة الأدبية

إبراهيم سعيد وطليقته

مش هسيب حقهم .. طليقة إبراهيم سعيد تكشف مفاجآت صادمة عن علاقته ببناته

فان دايك - محمد صلاح

فان دايك يودع محمد صلاح برسالة مؤثرة: لم أتوقع أن يرحل قبلي

محمد صلاح

مالك نادي الخلود مهاجما محمد صلاح بعد انتقاله لـ طرابزون: الدوري السعودي ليس محطة اعتزال

وزير التربية والتعليم

التعليم : انتظروا مناهج البكالوريا نهاية أغسطس ..وتؤكد: الصور المتداولة حالياً "مزيفة"

السفير حمد عبيد - حسين لبيب

سفير الإمارات بالقاهرة : استثمارات إماراتية مرتقبة سيتم تنفيذها داخل نادي الزمالك

ترشيحاتنا

المريخ

على خطى البحث عن الحياة.. خلية نحل غامضة على المريخ| إيه الحكاية؟

ميسي ورونالدو

حين ينتصر المال على المجد.. أساطير تركوا أوروبا في قمة التألق وأشعلوا ثورة كروية جديدة

فاتورة التليفون الأرضي 2026.. رابط الاستعلام وموعد السداد

فاتورة التليفون الأرضي 2026.. رابط الاستعلام وموعد السداد

بالصور

طريقة عمل فتة المسخن

طريقة عمل فتة المسخن
طريقة عمل فتة المسخن
طريقة عمل فتة المسخن

أسعار رينو لوجان المستعملة في مصر

رينو لوجان موديل 2022
رينو لوجان موديل 2022
رينو لوجان موديل 2022

ريم مصطفى تثير الجدل بجمالها بإطلالة مثيرة

ريم مصطفى تثير الجدل بجمالها بإطلالة مثيرة
ريم مصطفى تثير الجدل بجمالها بإطلالة مثيرة
ريم مصطفى تثير الجدل بجمالها بإطلالة مثيرة

مصرع شخص وإصابة 13 في حادث تصادم بالطريق الإقليمي بالشرقية

جانب من الحادث
جانب من الحادث
جانب من الحادث

فيديو

علي فخر

هل التربح من السوشيال ميديا حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب

أنا جنبك

بأجواء السبعينات نجمة برنامج الدوم آلاء أيوب تطرح "أنا جنبك" بتوقيع بتول عرفة

محمد الشرنوبي

تفاصيل أغنيات ألبوم "بعد الليل" لـ محمد الشرنوبي

هرم خوفو والزلازل

كيف هزم هرم خوفو الزلازل؟.. دراسة تكشف السر بعد 4600 عام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف ادم

أحمد عاطف آدم يكتب : فخ الشائعات وقت الأزمات

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : صحة المواطن ليست مجالًا للإهمال .. أين الرقابة على محال الأغذية؟

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

المزيد