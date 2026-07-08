السفير البريطاني بالقاهرة يتفقد مونوريل شرق النيل ويشيد بمنظومة النقل الذكي في مصر

استقبلت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو والمونوريل (ECM)، السفير البريطاني لدى جمهورية مصر العربية، السيد مارك بريسون ريتشاردسون، خلال زيارته التفقدية لمشروع مونوريل شرق النيل، في زيارة تعكس الاهتمام الدولي بما تشهده مصر من طفرة غير مسبوقة في مشروعات النقل الجماعي الذكي والمستدام، وذلك بالتزامن مع الأجواء الجماهيرية المصاحبة لمباراة المنتخب المصري ونظيره الأرجنتيني ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026.



وكان في استقبال السفير البريطاني والوفد المرافق له مدير عام الإعلام والعلاقات العامة بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو والمونوريل (ECM)، حيث رحب بسيادته بالورود والشوكولاتة ، ونقلوا إليه تحيات معالي الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، وجميع قيادات وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق والشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو والمونوريل، كما استعرضوا منظومة تشغيل المونوريل وأحدث التقنيات المستخدمة في إدارة هذا المشروع القومي الذي يعد أحد أبرز مشروعات النقل الأخضر الصديق للبيئة في مصر.

وتضمنت الزيارة جولة داخل المونوريل، اطلع خلالها السفير البريطاني على أحدث نظم التشغيل والتحكم، ومعايير الأمن والسلامة المطبقة وفقاً لأعلى المواصفات العالمية، كما تعرف على الخدمات المقدمة للركاب ومستوى الكفاءة التشغيلية التي يتمتع بها المشروع.

وشهدت الزيارة أجواءً استثنائية اتسمت بالحماس والتفاعل، حيث شارك السفير البريطاني المواطنين متابعة فعاليات منطقة FAN ZONE بالنهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة، وحرص على التقاط الصور التذكارية مع الجماهير المصرية، في مشهد عكس أجواء البهجة المصاحبة لبطولة كأس العالم، وما توفره منظومة النقل الحديثة من سهولة في الوصول إلى أماكن التجمعات والفعاليات الجماهيرية.

وفي ختام الزيارة، أعرب السفير البريطاني عن بالغ إعجابه بمشروع مونوريل شرق النيل، مؤكداً أنه يمثل نموذجاً متقدماً لمنظومات النقل الذكي والمستدام في أفريقيا والشرق الأوسط، ويجسد حجم التطور الذي تشهده البنية التحتية في مصر. كما أشاد بحسن التنظيم والاستقبال الذي قدمه فريق الإعلام والعلاقات العامة بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو والمونوريل (ECM)، مثنياً على الكفاءات المصرية الشابة التي تدير هذا المشروع القومي بكفاءة واحترافية، ومتمنياً التوفيق للمنتخب المصري وتقديم مباراة تليق بعراقة الكرة المصرية في المونديال.