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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصر تدعو لدعم اللغة العربية في نظام GISIS خلال اجتماعات المنظمة البحرية الدولية

جانب من المشاركة
جانب من المشاركة
حسام الفقي

 تواصل مصر مشاركتها الفاعلة في اجتماعات مجلس المنظمة البحرية الدولية
تواصل جمهورية مصر العربية مشاركتها الفاعلة في أعمال الدورة (137) لمجلس المنظمة البحرية الدولية (IMO)، والمنعقدة بمقر المنظمة في لندن، حيث يشارك الوفد المصري برئاسة نائب وزير النقل لشئون النقل البحري و رئيس قطاع النقل البحري واللوجستيات، إلى جانب المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى المنظمة البحرية الدولية بسفارة جمهورية مصر العربية في لندن، وذلك في إطار حرص مصر على مواصلة دورها الفاعل في دعم أعمال المنظمة والمساهمة في تطوير منظومة النقل البحري الدولي.


وشارك الوفد المصري بفاعلية في مناقشات مختلف البنود المدرجة على جدول أعمال المجلس، حيث ألقى عددًا من المداخلات التي أكدت أهمية تعزيز مبادئ الشفافية والتمثيل الجغرافي العادل داخل الأمانة العامة للمنظمة، ودعم تنمية الموارد البشرية، وتعزيز التعدد اللغوي بما يحقق مشاركة أكثر شمولًا لجميع الدول الأعضاء، بما يتماشى مع الدور العالمي الذي تضطلع به المنظمة البحرية الدولية.
كما ألقى الوفد المصري مداخلة دعم خلالها استضافة دولة قطر للفعالية الموازية لليوم البحري العالمي لعام 2028، مؤكدًا تأييد مصر الكامل لهذه الاستضافة.
ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة من اجتماعات المجلس مناقشة وثيقتين تقدمت بهما مصر، في إطار جهودها المستمرة للإسهام في تطوير أعمال المنظمة. وتتناول الوثيقة الأولى تعزيز إتاحة نظام المعلومات العالمي المتكامل للشحن (GISIS) من خلال دعم اللغة العربية، بما يسهم في تسهيل استخدام النظام للدول العربية وزيادة الاستفادة من خدماته، فيما تتناول الوثيقة الثانية حماية الممرات الملاحية الدولية، بما يعزز أمن وسلامة الملاحة البحرية، ويضمن استمرارية وانسيابية حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد الدولية في ظل التحديات الراهنة.
وتعكس المشاركة المصرية النشطة في أعمال المجلس المكانة التي تحظى بها مصر داخل المنظمة البحرية الدولية، وحرصها على الإسهام بفاعلية في صياغة السياسات البحرية الدولية، وتقديم رؤى ومبادرات عملية تدعم تطوير قطاع النقل البحري، وتعزز أمن وسلامة واستدامة الملاحة البحرية على المستويين الإقليمي والدولي.

مصر مجلس المنظمة البحرية مجلس المنظمة البحرية الدولية جمهورية مصر العربية

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