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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تنسيق 2026.. ننشر المصروفات الدراسية للجامعات الأهلية

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات
حسام الفقي

تنسيق الجامعات 2026، بدأت الجامعات الأهلية في الإعلان عن فتح باب التقديم المبكر للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات والبرامج الأكاديمية المختلفة؛ استعدادا للعام الدراسي الجديد 2026-2027، في إطار التوسع الكبير الذي تشهده منظومة التعليم الجامعي في مصر، وتقديم برامج دراسية حديثة تواكب احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

الكليات والبرامج المتاحة في الجامعات الأهلية 2026-2027

تتنوع الكليات والبرامج المتاحة داخل الجامعات الأهلية، ومنها، كليات: الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة (Pharm-D)، العلاج الطبيعي، التمريض، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية: الهندسة (برامج الميكاترونكس، البناء والتشييد، العمارة المستدامة)، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، علوم الحاسب، إدارة الأعمال، الألسن واللغات التطبيقية، العلوم الاجتماعية والإنسانية، الفنون التطبيقية، الفنون والفنون التطبيقية.

المصروفات الدراسية في الجامعات الأهلية (سنوياً) للعام 2025-2026

الطب البشري: 150,000 - 165,000 جنيه.

طب الأسنان: 120,000 - 145,000 جنيه.

العلاج الطبيعي: 80,000 - 110,000 جنيه.

الهندسة: 65,000 - 80,000 جنيه.

حاسبات ومعلومات/الذكاء الاصطناعي: 55,000 - 80,000 جنيه.

(إعلام، تمريض، علوم)، : تبدأ من 55,000 جنيه.


 

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