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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصطفى شوبير يحتفل بالفوز : منتخب مصر رجال لا تعرف المستحيل

مصطفي شوبير
مصطفي شوبير
يمنى عبد الظاهر

احتفل مصطفى شوبير بتأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 من كأس العالم 2026، بعدما نشر رسالة عبر حسابه على فيسبوك، 

وكتب مصطفي شوبير “رجال لا تعرف المستحيل 
 

وجاءت رسالة مصطفى شوبير احتفالًا بالإنجاز التاريخي الذي حققه الفراعنة، معبرًا عن فخره بما قدمه المنتخب في مشواره بالمونديال.  


 

حقق منتخب مصر إنجازا تاريخيا بالتأهل إلى دور الـ16 في بطولة كأس العالم، لأول مرة في تاريخه، بعد الفوز على نظيره الأسترالي في دور الـ32 بنتيجة 2/4 بركلات الترجيح.

وضرب منتخب مصر موعدا مع الفائز من لقاء الأرجنتين والرأس الأخضر، في الدور ثمن النهائي بمونديال 2026، المقام حاليا في أمريكا وكندا والمكسيك.

موعد مباراة منتخب مصر في ثمن نهائي المونديال

تقام مباراة منتخب مصر أمام الفائز من الأرجنتين وكاب فيردي، في دور الـ16 ببطولة كاس العالم، يوم الأربعاء المقبل 7 يوليو الجاري على ملعب أتالانتا، وتنطلق صافرتها في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

مصطفى شوبير منتخب مصر كأس العالم 2026 لقاء الأرجنتين والرأس الأخضر أمريكا موعد مباراة منتخب مصر

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