مصطفى شوبير يحقق رقمًا تاريخيًا مع منتخب مصر في كأس العالم

كشف أحمد شوبير، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن ابنه مصطفى شوبير أصبح أكثر حارس مرمى في تاريخ منتخب مصر مشاركةً في مباريات كأس العالم، بعدما وصل إلى 4 مباريات بقميص الفراعنة.

مصطفي شوبير

ويُعد هذا الإنجاز رقمًا تاريخيًا لمصطفى شوبير، الذي واصل تعزيز أرقامه في مونديال 2026، ليكتب اسمه في سجلات الكرة المصرية كأكثر حارس مرمى مشاركةً مع منتخب مصر في تاريخ البطولة.

ويخوض منتخب مصر مساء الجمعة واحدة من أهم مبارياته في بطولة كأس العالم 2026، عندما يلتقي نظيره الأسترالي في مواجهة قوية ضمن منافسات دور الـ32، وسط آمال جماهيرية كبيرة بمواصلة المشوار نحو الأدوار الإقصائية. وتزداد أهمية اللقاء مع احتمالية مواجهة منتخب الأرجنتين في الدور التالي، حال نجح "الفراعنة" في عبور أستراليا، وفاز المنتخب الأرجنتيني على منتخب الرأس الأخضر في المواجهة الأخرى.