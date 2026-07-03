حبيب باي مرشح لتدريب منتخب السنغال

كشفت تقارير صحفية، عن ترشح حبيب باي، المدير الفني السابق لفريق أولمبيك مارسيليا، لتدريب منتخب السنغال في الفترة المقبلة.

وودّع منتخب السنغال بطولة كأس العالم بطريقة مفاجئة أمام بلجيكا في دور الـ 32، رغم تقدمه بثنائية نظيفة حتى الدقائق الأخيرة، إلا أن الأخير نجح في قلب المباراة والتأهل للدور المقبل.

ووفقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية فإن الاتحاد السنغالي لكرة القدم وضع المدرب حبيب باي ضمن أبرز المرشحين لخلافة باب تيـاو في قيادة منتخب السنغال.

ويبحث الاتحاد عن مدرب جديد، على أن يكون من أصول سنغالية، لقيادة أسود التيرانغا خلال المرحلة المقبلة.

مدرب السنغال القادم

واختتمت أن حبيب باي كان يفضّل دائمًا مواصلة مشروعه مع الأندية قبل التفكير في تدريب المنتخب، لكن اسمه عاد بقوة إلى طاولة الاتحاد السنغالي.