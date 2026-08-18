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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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الأرصاد تكشف موعد عودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

شهدت البلاد خلال الأيام الأخيرة تراجعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، بعد موجة شديدة الحرارة استمرت لنحو 10 أيام متتالية، سجلت خلالها درجات الحرارة ارتفاعات كبيرة، بالتزامن مع زيادة الإحساس بالأجواء الحارة والرطبة خلال ساعات النهار وفقا لما رصدة صباح الخير يا مصر.

ومع انخفاض درجات الحرارة بنحو 5 إلى 6 درجات مئوية في عدد من المحافظات، تزايدت تساؤلات المواطنين بشأن استمرار الأجواء المعتدلة نسبيًا خلال الأيام المقبلة، ومدى احتمالية عودة موجة حارة جديدة، خاصة مع استمرار فصل الصيف وما يصاحبه من تغيرات سريعة في حالة الطقس.

انخفاض درجات الحرارة بسبب عوامل جوية

وقالت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الانخفاض الحالي في درجات الحرارة جاء نتيجة تأثر البلاد بعدة عوامل جوية في الوقت نفسه، أبرزها امتداد منخفض جوي قادم من غرب البحر المتوسط، بالتزامن مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة.

وأوضحت أن تكاثر السحب ساهم في حجب جزء من أشعة الشمس المباشرة خلال ساعات النهار، وهو ما أدى إلى تراجع درجات الحرارة مقارنة بالفترة الماضية، مع استمرار فرص سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الغربية من البلاد.

وأضافت أن السحب عادت للظهور على مناطق متفرقة من شمال البلاد، وامتدت إلى القاهرة الكبرى ومحافظات شمال الدلتا، الأمر الذي ساعد على تحسن الأجواء، خاصة خلال ساعات الصباح والمساء.

كتل هوائية تكسر الموجة الحارة

وأشارت منار غانم إلى أن دخول كتل هوائية شمالية قادمة من جنوب غرب أوروبا عبر البحر المتوسط كان من العوامل الرئيسية التي ساهمت في كسر الموجة شديدة الحرارة، إذ أدت هذه الكتل إلى انخفاض واضح في درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية.

وأكدت أن الأجواء المعتدلة نسبيًا من المتوقع أن تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، مع استقرار درجات الحرارة حتى يوم الجمعة المقبل، قبل أن تبدأ في العودة تدريجيًا إلى معدلاتها الطبيعية المعتادة خلال هذا الوقت من العام.

هل تعود موجة حارة جديدة؟

وفيما يتعلق باحتمالية تعرض البلاد لموجة حارة جديدة، أوضحت المتنبئ الجوي أن المؤشرات الحالية لا تشير إلى وجود موجات شديدة الحرارة خلال الأيام المقبلة.

وأكدت أن التغيرات الجوية تظل واردة خلال فصل الصيف، ما يستدعي متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر للتعرف على أي تغيرات جديدة في حالة الطقس.

أجواء حارة ورطبة خلال النهار

وتوقعت هيئة الأرصاد استمرار الأجواء الحارة والرطبة خلال ساعات النهار على أغلب أنحاء الجمهورية، مع تحسن نسبي خلال فترات الليل، خاصة في المناطق الشمالية.

ومن المنتظر أن تمنح هذه الأجواء الأكثر اعتدالًا خلال ساعات الليل المواطنين فرصة للشعور بانخفاض حدة الحرارة مقارنة بالفترة التي شهدت الموجة شديدة الحرارة، مع استمرار المتابعة اليومية للتغيرات الجوية خلال الأيام المقبلة.

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