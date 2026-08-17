أخبار خدمية.. أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الإثنين

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الاثنين، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.



واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الاثنين 17 أغسطس 2026.

سعر الذهب اليوم





وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5370 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6265 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7160 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 50120 جنيها.



كم استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الاثنين 17 أغسطس 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 50.36 جنيه

سعر الشراء: 50.22 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 58.09 جنيه

سعر الشراء: 57.93 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 67.94 جنيه

سعر الشراء: 67.74 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.41 جنيه

سعر الشراء: 13.37 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 13.71 جنيه

سعر الشراء: 13.67 جنيه.



كما أكد محمود القياتي، متنبئ جوي بمركز التنبؤات بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن هناك انكسارًا للموجة شديدة الحرارة التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية.

وتابع القياتي، خلال مداخلة هاتفية عبر «القناة الأولى المصرية»: «درجة الحرارة المتوقعة اليوم في القاهرة من 33 إلى 34 درجة مئوية، وهذا الانخفاض مستمر حتى نهاية الأسبوع على الأقل، ويمتد حتى محافظات شمال الصعيد، التي تسجل اليوم نحو 35 إلى 36 درجة».

سقوط أمطار



وأشار إلى وجود سحب خلال فترات الصباح على مناطق من السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، وقد تمتد قطرات السحب إلى القاهرة، مضيفًا أن هناك فرصًا ضعيفة لسقوط أمطار على بعض المناطق من السواحل الشمالية وبعض محافظات الوجه البحري.

وقال إن انخفاض درجات الحرارة صباحًا يؤثر على درجات الحرارة الصغرى خلال ساعات الليل، بالإضافة إلى النشاط النسبي للرياح، الذي يلطف درجات الحرارة ليلًا على أغلب مناطق الجمهورية.