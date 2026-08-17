وداعًا للموجة شديدة الحرارة.. الأرصاد تكشف مفاجآت الطقس حتى نهاية الأسبوع

أكد محمود القياتي، متنبئ جوي بمركز التنبؤات بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن هناك انكسارًا للموجة شديدة الحرارة التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية.

وتابع القياتي، خلال مداخلة هاتفية عبر «القناة الأولى المصرية»: «درجة الحرارة المتوقعة اليوم في القاهرة من 33 إلى 34 درجة مئوية، وهذا الانخفاض مستمر حتى نهاية الأسبوع على الأقل، ويمتد حتى محافظات شمال الصعيد، التي تسجل اليوم نحو 35 إلى 36 درجة».

سقوط أمطار

وأشار إلى وجود سحب خلال فترات الصباح على مناطق من السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، وقد تمتد قطرات السحب إلى القاهرة، مضيفًا أن هناك فرصًا ضعيفة لسقوط أمطار على بعض المناطق من السواحل الشمالية وبعض محافظات الوجه البحري.

وقال إن انخفاض درجات الحرارة صباحًا يؤثر على درجات الحرارة الصغرى خلال ساعات الليل، بالإضافة إلى النشاط النسبي للرياح، الذي يلطف درجات الحرارة ليلًا على أغلب مناطق الجمهورية.