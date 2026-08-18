رابط تحميل مناهج البكالوريا المصرية 2027 على موقع وزارة التربية والتعليم

رابط تحميل مناهج البكالوريا المصرية 2027 .. يبحث عنها طلاب البكالوريا المصرية و أولياء أمورهم على مختلف محركات البحث على الإنترنت

رابط تحميل مناهج البكالوريا المصرية 2027



رابط تحميل مناهج البكالوريا المصرية 2027 .. تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لإعلانه في بيان رسمي في جميع وسائل الإعلام .

رابط تحميل مناهج البكالوريا المصرية 2027 يمكن ترقب ظهوره وتفعيله على بوابة التعليم الإلكتروني على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على :

https://moe.gov.eg/ar/elearningenterypage/e-learning/

تحميل مناهج البكالوريا المصرية pdf



تحميل مناهج البكالوريا المصرية pdf سيتاح لطلاب البكالوريا المصرية في جميع محافظات مصر ، من خلال موقع وزارة التربية والتعليم بشكل مجاني .



موعد اتاحة رابط تحميل مناهج البكالوريا على موقع وزارة التربية والتعليم

قال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إنه سيتم إتاحة رابط تحميل مناهج البكالوريا المصرية على موقع وزارة التربية والتعليم خلال الأسبوع الجاري .

اعتماد مناهج البكالوريا المصرية من مؤسسة IBO

وشدد الوزير على أن اعتماد المناهج من مؤسسة البكالوريا الدولية (IBO)، يمثل خطوة مهمة تعزز الثقة الدولية في المناهج المصرية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعد نقلة كبيرة في منظومة التعليم المصرية.



وأشار الوزير محمد عبد اللطيف إلى أن مناهج البكالوريا المصرية الجديدة صُممت بصورة واضحة ومتدرجة ومبسطة.



مواد مسارات البكالوريا المصرية



وأوضح القرار عدم الاخلال بنص المادة الثانية من القرار الوزاري رقم (213) لسنة 2025 بشأن نظام البكالوريا والذي يتضمن أن تشمل مواد مسارات طلاب الصف الثاني الثانوي بكالوريا على ما يلي:

أولًا: مواد دراسية أساسية إجبارية لجميع المسارات يمتحن فيها جميع الطلاب، وتضاف درجاتها للمجموع الكلي وتشمل: (اللغة العربية – اللغة الأجنبية الأولى – التاريخ).

ثانيًا: مواد دراسية أساسية تخصصية لكل مسار يختار منها الطالب مادة واحدة، وتضاف درجاتها للمجموع الكلي:

أ‌- مسار الطب وعلوم الحياة: يدرس الطالب فيه إحدى المادتين (الفيزياء أو الرياضيات).

ب- مسار الهندسة وعلوم الحاسب: يدرس الطالب فيه إحدى المادتين (الكيمياء أو البرمجة والذكاء الاصطناعي).

ج - مسار الأعمال: يدرس الطالب فيه إحدى المادتين (المحاسبة أو إدارة الأعمال).

د- مسار الآداب والفنون : يدرس الطالب فيه إحدى المادتين (علم النفس أو اللغة الأجنبية الثانية) .

ثالثا: مادة الثقافة المالية وهي مادة غير مضافة للمجموع.

رابعا: نشاط التربية الرياضية لجميع المسارات وهو نشاط إجباري يمتحن فيه الطالب عمليا فقط ولا تضاف درجاته للمجموع.

كما نص القرار على عدم الإخلال بنص المادة الثانية من القرار الوزاري رقم (213) لسنة 2025 بشأن نظام البكالوريا المشار إليه والذي تضمن أن تشمل مواد مسارات طلاب الصف الثالث الثانوي بكالوريا على ما يلي:

أ‌- مادة التربية الدينية وهي مادة أساسية لجميع المسارات ولا تضاف درجاتها للمجموع الكلي ويشترط لنجاح الطالب الحصول على مجموع درجات لا يقل عن (70%) من الدرجة الكلية المقررة.

ب‌- مواد دراسية أساسية تخصصية لكل مسار يدرس الطالب فيها مادتين وتضاف درجاتهما للمجموع الكلي للدرجات:

1- مسار الطب وعلوم الحياة يدرس الطالب فيه مادتي الأحياء (مستوى متقدم)، الكيمياء (مستوى متقدم) .

2- مسار الهندسة وعلوم الحاسب يدرس الطالب فيه مادتي الرياضيات (مستوى متقدم)، والفيزياء (مستوى متقدم).

3- مسار الأعمال يدرس الطالب فيه مادتي الاقتصاد (مستوى متقدم) ، والرياضيات.

4- مسار الآداب والفنون يدرس الطالب فيه مادتي الجغرافيا (مستوى متقدم) ، والإحصاء.

وتضمن القرار بأن يؤدى طلاب الصف الثاني المقيدون بنظام البكالوريا الامتحانات مرتين فى العام الدراسي، تكون الأولى إجباريا فى شهر مايو بدون رسوم (مجاناً)، وتكون الثانية (اختيارية) في شهر يوليو في ذات العام الدراسي على أن يتم سداد رسم أداء الامتحان قدره 200 جنيه للمادة الواحدة، وفى جميع الأحوال يحق للطلاب التقدم للامتحانات لمدة أربعة أعوام دراسية.