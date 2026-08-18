خالد الغندور: قسط سبتمبر يجهض محاولة خوان بيزيرا لفسخ العقد مع الزمالك

كشف الإعلامي خالد الغندور أن الزمالك أرسل القسط المستحق للبرازيلي خوان بيزيرا عن شهر سبتمبر، في خطوة هدفها تأمين موقف النادي من الناحية القانونية، وغلق الباب أمام أي محاولة من اللاعب لفسخ عقده من طرف واحد بسبب مستحقات مالية.

وأضاف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، في الوقت نفسه، يتمسك الزمالك بموقفه القانوني تجاه اللاعب، خاصة مع استمرار غيابه وعدم عودته إلى القاهرة، ويرى النادي أن موقفه في القضية قوي.

وأكد أن الزمالك مستمر في التصعيد ضد خوان بيزيرا حال استمرار تمرده وعدم العودة إلى القاهرة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تحفظ حقوق النادي.