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10 جنيهات ذهب ومكافأة.. كواليس جديدة عن خلاف ممدوح عباس وجون إدوارد بالزمالك
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

10 جنيهات ذهب ومكافأة.. كواليس جديدة عن خلاف ممدوح عباس وجون إدوارد بالزمالك

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

كشف الناقد الرياضي محمود فؤاد كواليس الخلاف بين ممدوح عباس، الرئيس الشرفي لنادي الزمالك، وجون إدوارد، المدير الرياضي السابق بالنادي، والتي أدت في النهاية لرحيل جون إدوارد من منصبه.

واستعرض محمود فؤاد، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، بعض الأحداث التي تسببت في توتر العلاقة بين الاثنين، قائلًا: «جون إدوارد رفض إعطاء مكافأة خاصة لثلاثة لاعبين من الزمالك من ممدوح عباس تُقدر بـ10 ملايين جنيه، وقام بتوزيع الأموال على جميع أفراد الفريق، وهو ما أغضب ممدوح عباس».

وأردف قائلًا: «خلال رحلة الزمالك إلى الجزائر لمواجهة اتحاد العاصمة، والتي تكفل بها ممدوح عباس بالكامل تفاجأ بعدم وجود اسم جون إدوارد في الكشف، فسأل مسؤولي الزمالك إذا كان جون إدوارد لن يسافر مع البعثة إلى الجزائر، فكان الرد أن جون إدوارد يُسافر دائمًا على نفقته الخاصة، وهو ما رفضه ممدوح عباس وقال إنه مسؤول بالنادي ويجب أن يُسافر مع البعثة على نفقة النادي».

وأشار فؤاد إلى أن الأوضاع تحسنت بعض الشيء بين الجانبين خلال ظروف وفاة والد محمد شحاتة، حيث جرى اتصال هاتفي بين الاثنين ساهم في تحسين الأجواء.

وأضاف فؤاد أن جون إدوارد رفض الحصول على هدية من ممدوح عباس عبارة عن 10 جنيهات من الذهب بعد التتويج بلقب الدوري وهو ما أغضب ممدوح عباس بشدة.

وتابع قائلًا: «ممدوح عباس عقد اجتماعًا مع 4 لاعبين في الزمالك، منهم عبد الله السعيد ومحمود حمدي الونش، يسألهم عن تجربة جون إدوارد وفوجئ أن الأربعة أثنوا على التجربة فقال لهم: ده عمل معايا كذا وكذا والله همشيه».  

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