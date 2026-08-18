عشرة 30 سنة زواج.. ماذا قالت طليقة حسام حسن عن خناقة الساحل والانفصال؟

تصدرت زوجة حسام حسن الأولي هويدا الغرباوي تريند السوشيال ميديا .

وكشفت الإعلامية ياسمين الخطيب، خلال برنامج «تحت الشمس» على قناة الشمس، عن رسالة من هويدا الغرباوي، طليقة حسام حسن، بعد حالة الجدل التي أثارتها واقعة انفصالهما.

وأكدت هويدا في رسالتها أنها تفضل عدم الحديث عن تفاصيل ما حدث، قائلة: «أنا ملتزمة الصمت بشأن كل اللي حصل واللي ممكن يحصل، احترامًا لعِشرة عمر أكتر من 30 سنة من المودة والرحمة بيني وبين حسام وأبنائنا الـ4».

وشددت على أن أسرار حياتهما الزوجية ستظل داخل المنزل ولن تخرج إلى العلن حتى بعد الطلاق، مؤكدة أن حسام سيظل والد أبنائها، وأن ما حدث بينهما لن يؤثر على صورته في عيون أبنائهما.

وأضافت أنها تتمنى له التوفيق في حياته المقبلة، بينما اعتذرت عن الظهور الإعلامي خلال الفترة الحالية، موجهة الشكر للجمهور على محبته وتعاطفه معها، وطالبتهم بالدعاء لها.