قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدبلوماسية هي الحل.. أردوغان يحث ترامب على مواصلة المحادثات مع إيران
شهامة أبناء مطروح.. عامل كافتيريا ينقذ 7 مصطافين من الغرق بشاطئ الأصيل
شرف لأي شخص.. أدهم جاسر يكشف تفاصيل ترشيحه مديرا للتعاقدات بالزمالك
من أباطرة الإجرام.. مصرع تاجر مخدرات في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالغربية
محمد رمضان يوجه رسالة لمصطفى كامل: ألف سلامة عليك يا نقيبنا الغالي
انتهاكات مستمرة بالضفة.. الاحتلال يقتحم مستشفى في بيت لحم وهجمات للمستوطنين
عشرة 30 سنة زواج.. ماذا قالت طليقة حسام حسن عن خناقة الساحل والانفصال؟
ارتفاع سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء في مصر.. وصل كام؟
الكشف عن أقوى فورد موستانج في تاريخ العلامة الأمريكية.. صور
وفاء الأصدقاء.. شباب يجتمعون حول قبر صديقهم لختم القرآن والدعاء له
دعاء الأرق مكتوب.. ماذا كان يقول النبي عند تعذر النوم؟
لافروف: روسيا وكوريا الشمالية تبنيان شراكة لإقامة نظام عالمي جديد وعادل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

عشرة 30 سنة زواج.. ماذا قالت طليقة حسام حسن عن خناقة الساحل والانفصال؟

هويدا الغرباوي
هويدا الغرباوي
ريهام قدري

تصدرت زوجة حسام حسن الأولي هويدا الغرباوي تريند السوشيال ميديا .

وكشفت الإعلامية ياسمين الخطيب، خلال برنامج «تحت الشمس» على قناة الشمس، عن رسالة من هويدا الغرباوي، طليقة حسام حسن، بعد حالة الجدل التي أثارتها واقعة انفصالهما.

وأكدت هويدا في رسالتها أنها تفضل عدم الحديث عن تفاصيل ما حدث، قائلة: «أنا ملتزمة الصمت بشأن كل اللي حصل واللي ممكن يحصل، احترامًا لعِشرة عمر أكتر من 30 سنة من المودة والرحمة بيني وبين حسام وأبنائنا الـ4».

وشددت على أن أسرار حياتهما الزوجية ستظل داخل المنزل ولن تخرج إلى العلن حتى بعد الطلاق، مؤكدة أن حسام سيظل والد أبنائها، وأن ما حدث بينهما لن يؤثر على صورته في عيون أبنائهما.

وأضافت أنها تتمنى له التوفيق في حياته المقبلة، بينما اعتذرت عن الظهور الإعلامي خلال الفترة الحالية، موجهة الشكر للجمهور على محبته وتعاطفه معها، وطالبتهم بالدعاء لها. 

طليقة حسام حسن زوجة حسام حسن الاولي وثيقة طلاق زوجة حسام حسن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زفاف روبرتو كارلوس

روبرتو كارلوس يدخل القفص الذهبي بطابع إسلامي.. أسطورة ريال مدريد يتزوج سهيلة الطاهري

بنك اهلى

تحذير عاجل من البنك الأهلى .. تفاصيل

التوقيت الصيفي

الساعة تعود 60 دقيقة للخلف.. انتهاء التوقيت الصيفي رسميا يوم خميس

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم: مفيش عجز معلمين..والتعيينات الجديدة تنتظر الموافقات الرسمية

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 18-8-2026 .. بكام عيار 21 ؟

اجتماع وزير التربية والتعليم اليوم

رسميا.. التفاصيل النهائية لنظام الدراسة والامتحانات لطلاب البكالوريا والثانوية العامة

جريمة سوهاج

اتصال تسبب في جريمة .. مكالمة من ليبيا أشعلت كارثة سوهاج

محمد رمضان

بعد تهديد مصطفى كامل بسبب حفل الساحل .. تصرف صادم من محمد رمضان

ترشيحاتنا

إمام مسجد عمرو بن العاص

كيف نربي أبناءنا تربية سليمة منذ الصغر؟.. عالم أزهري يوضح

أخبار التوك شو

أخبار التوك شو| مصطفى بكري: مصر رفضت التهديدات والإغراءات للتفريط في الأشقاء بغزة.. وزيرا خارجية مصر والكويت يؤكدان أهمية احترام سيادة الدول وحرية الملاحة الدولية

مسجد السيدة زينب

طفرة غير مسبوقة.. خبير أثرى يكشف حجم الإنفاق على إحلال وترميم المساجد منذ 2014

بالصور

عشرة 30 سنة زواج.. ماذا قالت طليقة حسام حسن عن خناقة الساحل والانفصال؟

هويدا الغرباوي
هويدا الغرباوي
هويدا الغرباوي

وفاء الأصدقاء.. شباب يجتمعون حول قبر صديقهم لختم القرآن والدعاء له

اصدقاء الراحل
اصدقاء الراحل
اصدقاء الراحل

فيراري تقلب موازين المزادات.. سيارتها الكهربائية الأولى تباع بـ40 مليون دولار

فيراري لوتشي
فيراري لوتشي
فيراري لوتشي

مرسيدس C-Class 2027.. تحديثات جديدة وتقنيات مستوحاة من S-Class

مرسيدس C-Class
مرسيدس C-Class
مرسيدس C-Class

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الأصالة والحداثة .. هل تسرق التكنولوجيا روح الإنسان؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : اتركوا الفتوى في الدين لأهل التخصص

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : أمريكا تخطط لاحتلال مضيق هرمز وتسعى لتدفق النفط عبر مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : العالم الجديد 1

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : مؤامرة إسرائيلية لضم لبنان لسوريا

المزيد