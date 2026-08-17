الصداع النصفي والجيوب الأنفية.. أعراض متشابهة والفرق في هذه العلامات

يعاني كثير من الأشخاص من الصداع المصاحب لاحتقان الأنف، ما يجعلهم يعتقدون أن السبب هو التهاب الجيوب الأنفية، إلا أن الصداع النصفي قد يتشابه في بعض أعراضه مع صداع الجيوب، الأمر الذي يجعل التفرقة بين الحالتين مهمة لاختيار العلاج المناسب.

الجيوب الأنفية قد تسبب صداعًا وضغطًا بالرأس

يظهر الصداع المرتبط بالجيوب الأنفية عادة بالتزامن مع أعراض واضحة في الأنف، مثل الاحتقان وصعوبة التنفس من الأنف، إلى جانب الشعور بضغط أو ألم في منطقة الجبهة وحول العينين والخدين.

وقد يصاحب التهاب الجيوب الأنفية أيضًا وجود إفرازات أنفية كثيفة، وأحيانًا ارتفاع في درجة الحرارة، كما قد يزداد الشعور بالضغط عند الانحناء إلى الأمام.

الصداع النصفي يختلف في أعراضه

يعد الصداع النصفي من أنواع الصداع التي قد تسبب ألمًا شديدًا ونابضًا، وغالبًا ما يكون في أحد جانبي الرأس، لكنه قد يظهر في الجانبين أيضًا.

وقد يصاحب الصداع النصفي الغثيان أو القيء، بالإضافة إلى الحساسية الشديدة تجاه الضوء أو الأصوات، وقد يضطر المصاب إلى الراحة في مكان هادئ ومظلم حتى تهدأ الأعراض.

ومن العلامات المهمة أن الصداع النصفي يمكن أن يحدث مع وجود أعراض أنفية مثل انسداد الأنف أو سيلانه، وهو ما قد يؤدي إلى الخلط بينه وبين صداع الجيوب الأنفية.

متى يكون الصداع بحاجة إلى الطبيب؟

استشارة الطبيب إذا تكرر الصداع أو أصبح شديدًا بصورة غير معتادة، خاصة إذا كان يعيق ممارسة الأنشطة اليومية أو يصاحبه قيء متكرر.

كما تستدعي بعض الأعراض تقييمًا طبيًا عاجلًا، مثل ظهور صداع مفاجئ وشديد للغاية، أو اضطرابات في الرؤية أو الكلام، أو ضعف وتنميل في أحد أجزاء الجسم، أو فقدان الوعي، أو ارتفاع شديد في الحرارة مع تيبس الرقبة.

كيف يمكن التفرقة؟

بشكل عام، وجود احتقان وإفرازات أنفية وألم أو ضغط بالوجه يجعل مشكلة الجيوب الأنفية أكثر احتمالًا، بينما يشير الألم النابض مع الغثيان أو القيء والحساسية للضوء والصوت بصورة أكبر إلى الصداع النصفي.

لذلك، لا يُنصح بافتراض أن كل صداع مصحوب بانسداد الأنف سببه الجيوب الأنفية، لأن تحديد السبب بدقة يساعد على اختيار العلاج المناسب وتجنب استخدام أدوية لا تعالج المشكلة الأساسية.